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Никита Щитов назвал команду, которая должна стать открытием в новом сезоне КХЛ

Никита Щитов назвал команду, которая должна стать открытием в новом сезоне КХЛ
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов назвал команду, которая должна стать открытием в новом сезоне КХЛ.

«Возможно, «Динамо» Минск станет одним из главных открытий в новом сезоне. Сейчас сложно сказать, но состав подбирается сильный, и тренерский штаб мощный. Подписали Шипачёва, пришли хорошие иностранцы. Думаю, получится построить интересную команду, которая привнесёт изюминку в новом сезоне КХЛ. Интересно понаблюдать за ними, и какое место займут по итогам регулярки. Мне кажется, у Минска хорошие перспективы. В новом сезоне нас ждёт много сюрпризов», – цитирует Щитова Legalbet.

Белорусский клуб подписал контракт с бывшим канадским нападающим «Калгари» Диллоном Дюбе. Клуб пригласил ещё ряд качественных легионеров и подписал контракт с одним из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадимом Шипачёвым.

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