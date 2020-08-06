Аквааэробика: всё, что нужно знать о тренировках в воде

Если тренировки в зале надоели и хочется попробовать себя в новом фитнес-направлении, хороший вариант – аквааэробика. Многие недооценивают водные занятия – считают их слишком лёгкими и неспособными поддерживать тело в форме. Но это не так. Рассказываем, какие преимущества есть у аквааэробики и как она помогает избавиться от лишнего веса.
Что такое аквааэробика
Аквааэробика – это физические упражнения в воде под ритмичную музыку. Причём уметь плавать вовсе не обязательно – занятия проходят на небольшой глубине. Их особенность в дополнительном сопротивлении – у воды она значительно выше, чем у воздуха. Тем не менее тренировки в бассейне обычно проходят менее напряжённо по сравнению с залом. Поскольку вода обладает выталкивающей силой, нагрузка на опорно-двигательный аппарат снижается. Кроме того, повышается тонус мышц и кожи.
Фото: istockphoto.com
Не стоит путать аквааэробику и акваджоггинг. Под последним подразумевается именно бег в воде, и, как правило, такие занятия проходят на глубине.
Преимущества занятий аквааэробикой
Практически нет противопоказаний – аэробикой в воде можно заниматься почти всем. Такие упражнения подходят и для беременных женщин, и для пожилых людей.
Во время тренировки не болят мышцы – в ходе водных занятий в мускулах не накапливается молочная кислота.
Низкий риск травм – при правильном выполнении упражнений травмироваться практически невозможно.
Фото: istockphoto.com
Занятия полезны для организма в целом – аквааэробика улучшает общее самочувствие и помогает при разного рода недомоганиях: избавляет от болей в спине, мышцах и суставах, развивает выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую систему, корректирует осанку, нормализует сон.
Снижается нагрузка на суставы – благодаря этой особенности водного фитнеса заниматься им могут и люди с ограниченной подвижностью.
Аквааэробика для похудения
Водная аэробика — хороший способ не только улучшить общее состояние организма, но и сбросить лишний вес. За одну тренировку можно потратить около 300-600 калорий в зависимости от интенсивности занятий, метаболизма и индивидуальных особенностей тренирующегося.
Фото: istockphoto.com
Эффективность таких занятий можно объяснить естественным свойством воды – оказывать сопротивление всему, что в ней движется. Чтобы его преодолеть, тело вынуждено задействовать все группы мускулов, благодаря чему и сжигается большее количество калорий. К тому же массажные движения воды стимулируют мышцы, приводят в тонус кожу и «разгоняют» метаболизм.
Кроме того, температура воды в бассейне, как правило, на 5-10 градусов ниже температуры тела. Дополнительную энергию вы будете тратить, чтобы согреться.
Тренировка по аквааэробике
Как проходят занятия
Перед началом желающих распределяют по группам в зависимости от уровня подготовки – начальная, средняя и продвинутая. Для новичков тренировка длится примерно 30-40 минут, а участники выполняют самые простые упражнения. Средний уровень предполагает занятие продолжительностью 50-60 минут с более сложными комплексами. На профессиональном же уровне время увеличивается до 60 мин, причём практически без перерывов, и включаются наиболее интенсивные упражнения.
Фото: istockphoto.com
В целом водные тренировки строятся по тем же принципам, что и обычная аэробика. Состоит она из разминки, основной части, проработки «проблемных» зон и заминки (восстановительных упражнений в завершение). В основной части выполняются комплексы на разные группы мышц. Само занятие проходит под ритмичную музыку.
Приспособления для тренировки
Во время тренировки может понадобиться специальный инвентарь, который используют именно для занятий в воде. Их чаще всего добавляют на среднем и продвинутом уровнях.
Нудлс – гибкий пенопластовый шест, который поддерживает вас в воде во время тренировки и создаёт дополнительное сопротивление с водой.
Аквагантели и акваштанги из пенопласта.
Акваперчатки – создают дополнительное сопротивление с водой при выполнении упражнений на руки.
Утяжелители для запястий и лодыжек.
Аквапояс – помогает держаться на воде на глубине.
Эспандер.
Мяч.
Советы для эффективной тренировки
Чтобы тренировка прошла максимально комфортно и эффективно, обратите внимание на эти рекомендации.
- Выбирайте удобный тянущийся купальник/плавки, которые не будут стеснять ваши движения.
- Не переедайте перед тренировкой – лучше перестать есть примерно за 1-1,5 часа.
- Пейте достаточное количество жидкости во время тренировки, лучше всего минеральную воду без газа.
- Внимательно прислушивайтесь к рекомендациям фитнес-тренера.
- Не перегружайте тело: интенсивность нагрузок нужно увеличивать постепенно.
- Обязательно принимайте душ и до, и после тренировки.