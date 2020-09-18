Папина дочка: чем сейчас занимается Лейла Али?

К 42 годам наследница легендарного Мохаммеда Али завершила профессиональную боксёрскую карьеру, но не отказалась от спорта.

В 2020 году Лейле Амарии Али исполняется 43 года. Дочь легендарного боксёра Мохаммеда Али от его третьей супруги, Вероники Порше, пошла по стопам отца и построила успешную карьеру в профессиональном боксе. Всего Лейла провела 24 матча, причём все оказались победными, а в 21 из них она нокаутировала соперниц. Спортсменка была признана чемпионкой мира по версии Международной ассоциации бокса.

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Вся в отца: по стопам Мохаммеда Али

Боксом Лейла увлеклась, когда ей было 18 лет. Несмотря на поразительные успехи отца, девушку вдохновила женщина-боксёр, Кристи Мартин: увидев именно её бой по телевизору, Али и решила заняться этим спортом. Причём сам Мохаммед, узнав, что дочь собирается посвятить себя такому опасному делу, был недоволен и поначалу не одобрил это решение.

Карьера профессионального боксёра для Лейлы началась в 1999 году – на тот момент девушке было 22 года. Её первый бой – против 21-летней Эйприл Фаулер из Индианы – продлился всего 31 секунду. Именно столько понадобилось Али, чтобы нокаутировать противницу.

В 2001 году Лейла встретилась на ринге с Жаклин Фрейзер-Лайд, более известной как Джеки, – дочерью знаменитого соперника Мохаммеда Али Джо Фрейзера. Этот матч стал первым в истории женского бокса, получившим такой отклик в прессе. После восьми раундов большинство судей приняли решение присудить победу Али.

Спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2007 году после того, как неоднократно защитила титул чемпионки мира. А победить её на ринге не удалось ни одной из соперниц.

Ты – то, что ты ешь

После ухода из большого спорта Али вовсе не отвернулась от этой части своей жизни. Она и сегодня продолжает заниматься, в том числе боксирует, – только именитые ринги сменились на домашний спортзал, а зрителей значительно поубавилось.

Лейла активно ведёт профиль в «Инстаграме», где делится собственным опытом и полезными советами о тренировках, здоровом образе жизни и правильном питании. Последнему она уделяет особое внимание.

Бывшая атлетка регулярно публикует рецепты здоровых блюд и рассказывает, как изменить свои привычки ради большей пользы для организма. Она пишет статьи о питании в своём блоге, в котором подробно разбирает, как питание влияет на состояние здоровья.

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В здоровом теле здоровый дух

Али признаётся, что ей нелегко удерживать желаемый вес, особенно после завершения профессиональной карьеры. Она страдает от проблем со щитовидной железой, поэтому её метаболизм нестабилен. Более того, она призналась, что слишком любит еду. В последние годы её вес колеблется в пределах 86-95 килограммов. Однако, утверждает Лейла, ей вполне комфортно как с меньшей, так и с большей массой.

Тем не менее Али старается придерживаться 10 правил, которые помогают ей чувствовать себя здоровой и активной.

Смузи вместо завтрака. Начинать день атлетка предпочитает с протеинового смузи – полный набор необходимых питательных веществ даёт достаточно энергии для хорошего старта.

Домашняя еда. Походам в рестораны Лейла предпочитает обеды и ужины дома. Она умеет и любит готовить, поэтому в большинстве случаев ест домашнюю пищу.

Водный баланс. Хоть это и не новый, но всё-таки действенный способ поддерживать себя в форме. Али старается выпивать 2-3 литра воды каждый день.

Регулярный детокс. Каждые три месяца Лейла устраивает себе двухнедельную чистку, чтобы вывести из организма шлаки и токсины.

Здоровый сон. Чтобы поддерживать себя в форме и получать достаточно энергии, необходимо 8-9 часов полноценного сна, считает спортсменка.

Физическая активность. Регулярные занятия спортом стали для Али частью рутины – ежедневно она даёт организму хотя бы минимальную нагрузку.

Меньше негатива. Лейла рекомендует исключить или хотя бы сократить общение с негативными людьми и уделять больше внимания родным и близким. При этом важно не то, как много времени вы проводите с ними, а как именно вы это делаете.

Витамины. Чтобы поддерживать уровень полезных веществ в организме при современном ритме жизни, Али регулярно принимает витаминные добавки.

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Религия. Для Лейлы вера – неотъемлемая часть жизни, она помогает ей достигнуть душевного спокойствия и гармонии с собой и миром.

Движение вперёд. Спортсменка считает, что никогда не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно постоянно стремиться к большему – стать лучше, чем вчера, сильнее, здоровее. Она призывает не стоять на месте и всегда двигаться вперёд.