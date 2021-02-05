Как правильно выбрать фитнес-резинку для тренировок? От этого зависит их эффективность

Фитнес-резинки (эспандеры или амортизаторы) — отличное дополнение к вашей программе тренировок. Они недорогие, универсальные и помогают проработать мышцы совершенно иначе, чем гантели. Исследования показывают, что мышцы реагируют на силовые тренировки с эластичными лентами так же хорошо, как и на другие виды оборудования, такие как штанги и различные тренажёры.

Выбор фитнес-резинок достаточно велик. Они различаются по форме, толщине, цвету и степени жёсткости. Вместе с тренером World Class Денисом Ермолаевым разбираемся, как правильно подобрать этот инвентарь.

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Виды амортизаторов

Плоские. Самые традиционные амортизаторы – тонкие, плоские, эластичные отрезки латексного (или похожего на латекс) материала, которые бывают разной толщины для различной плотности. Это самый лёгкий тип, который можно использовать для увеличения сопротивления практически в любом упражнении.

Фото: istockphoto.com

Трубчатые. Они, как правило, более прочные, чем плоские ленты, и обычно у них есть ручки, которые облегчают захват.

Петли. Усиливают сложность упражнений с собственным весом и плиометрических упражнений. Добавляют сопротивление и заставляют вас активировать определённые мышцы, которые в противном случае могли бы остаться незадействованными.

Амортизатор для подтягиваний. Поклонники кроссфита, вероятно, знакомы с этими резинками — по сути, длинными петлями. Их используют для подтягиваний с поддержкой или для увеличения интенсивности упражнений, таких как жим лёжа или приседания.

Фото: istockphoto.com

Денис: Я рекомендую покупать амортизаторы с ручками, поскольку они более функциональны, удобны и просты в использовании. Ленточные кольцевые амортизаторы лучше брать широкие, так как узкие часто скатываются и «режут» кожу, создавая дискомфорт.

Также тренер добавляет, что все вышеуказанные виды резинок подойдут для тренировок и профессиональных спортсменов, и любителей фитнеса. Всё зависит от конкретной задачи и цели.

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Цвет и жёсткость амортизаторов

После того как вы решили, какой вид амортизаторов вам нужен, подумайте о степени сопротивления. Иногда можно встретить комплекты резинок с несколькими уровнями жёсткости. Но если вы покупаете каждую отдельно, то стоит обратить внимание на то, какой цвет берёте. Разные цвета могут обозначать разные уровни сопротивления. И хотя у конкретных производителей плотность может отличаться, по оттенку всё равно можно определить, насколько жёсткая выбранная вами резинка.

Фото: istockphoto.com

Тренер объясняет, что мягкие амортизаторы имеют более тёплые оттенки (жёлтый, зелёный, розовый, оранжевый). А тугие наоборот более холодные (синий, фиолетовый, чёрный).

Денис: Очень важно верно выбирать степень жёсткости амортизатора в зависимости от упражнения и силы работающих мышц. Упражнения с большой амплитудой движения лучше выполнять с менее тугими амортизаторами, а если амплитуда и рычаг короткие, то можно взять резинку помощнее.

Продлите жизнь своим фитнес-резинкам

Как и за любым инвентарём, за фитнес-резинками нужно правильно ухаживать. Несколько несложных правил позволят лентам прослужить очень долго.

Держите материал подальше от химикатов. В том числе от отбеливателя – он разрушает пластиковые элементы и может сделать амортизаторы ломкими. Избегайте также хлорированных бассейнов. После интенсивной тренировки просто протрите их сухим или влажным полотенцем, чтобы очистить.

Фото: istockphoto.com

Солнечный свет также является «смертельным» для фитнес-резинок. По возможности выполняйте тренировки в закрытом помещении или под навесом и храните их вдали от прямых солнечных лучей. Подобно химическому воздействию, солнце может быстро сделать ленты ломкими, и они потеряют свою эластичность.

И, конечно, будьте внимательны при выполнении упражнений с амортизатором, ведь при несоблюдении техники, вы можете нанести вред не только резинке, но и себе.

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Денис: Самое главное правило при работе с резиной – вы должны управлять ей, а не она вами. Часто в залах происходит наоборот: занимающийся растянул амортизатор и расслабился, якобы упражнение выполнил, а резина пулей устремляется обратно, что негативно сказывается на технике и безопасности, конечно.