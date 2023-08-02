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Раскрыты секреты идеальной фигуры 49-летней Виктории Бекхэм

Раскрыты секреты идеальной фигуры 49-летней Виктории Бекхэм
Как поддерживает форму Виктория Бекхэм
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Фигура 49-летней Виктории Бекхэм, матери четверых детей, выглядит роскошно. Для этого она соблюдает график строгих тренировок, куда входят тяжёлая атлетика и танцы. Чтобы закреплять качественные результаты, ей приходится и придерживаться специального диетического подхода.

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Бекхэм обожает фрукты, но поскольку они вызывают вздутие живота, ограничивает их потребление. В её ежедневное меню входят свежие, цельные продукты, углеводы. Например, рыба, овощи, авокадо, салаты, семечки и орехи. Такой подход позволяет ей получать максимальную пользу для организма.

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Виктория также принимает солевые ванны после напряжённого рабочего дня. 12-летняя Харпер, единственная дочь Бекхэмов, заранее подготавливает спа-процедуру для мамы. Этот способ помогает не только избавиться от отёков, но и облегчает состояние.

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