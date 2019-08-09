Курилы уже не наши? Япония назвала острова своими, прикрывшись Олимпиадой

Четыре российских острова южных Курил внезапно вошли в состав японской префектуры Хоккайдо. Нет, вы ничего не пропустили. Просто так решили сами японцы и обозначили российскую территорию своей на карте на официальном сайте Олимпиады-2020, которая пройдёт следующим летом в Токио.



Конечно, эта новость вызвала большой резонанс в России в тот самый момент, как она появилась. Российские политики и спортивные чиновники уже заявили, что не собираются оставлять это просто так. Вероятно, дело дойдёт даже до Министерства иностранных дел России. Назревает большой скандал.

На сайте Олимпиады-2020 Япония обозначила Южные Курилы своей территорией

Почему японцы думают, что Курилы – их?

Не успели мы порадоваться тому, что Россию допустили до Олимпиады-2020 в Токио с флагом и гимном, как пришла новая проблема. Японцы на сайте Игр опубликовали маршрут олимпийского огня, который пройдёт через острова четыре острова Южных Курил.



В префектуру Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населённые пункты, где пройдут праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. При этом Участок с Южными Курилами увеличить нельзя.

Территория Курил является предметом спором между Россией и Японией очень давно. Японцы ссылаются на Трактат о торговле и границах от 1855 года, заявляя о своих правах на острова. В России же считают, что Южные Курилы стали российской территорией после Второй мировой войны на легальных основаниях. В подтверждение есть международно-правовое оформление.



В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу, на которой японский лидер заявил о готовности пойти на уступки в вопросе Курил. Очевидно, результаты той встречи не дошли до Олимпийского комитета Японии.

Свищёв: обозначение Южных Курил частью Японии — целенаправленная акция

Жёсткая реакция России

Президент Федерации кёрлинга России, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв уверен, что японцы не допустили случайную ошибку, а сделали эту карту целенаправленно, преследуя политические цели.



«Я думаю, что указание южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией», — цитируют Свищёва «РИА Новости».



Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что правительство России должно жёстко отреагировать на проявление «картографической агрессии».



«Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры».

Россия может направить Японии ноту протеста из-за олимпийской карты с Курилами

«Наш МИД должен реагировать»

Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что без вмешательства Министерства иностранных дел России здесь не обойтись.



«В таких случаях МИД должен реагировать. Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно будет продолжаться, поскольку японский политический истеблишмент должен демонстрировать населению Японии, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их законная территория.

Наша задача не усиливать конфронтацию между двумя странами, а создавать такую атмосферу, при который любые сложные вопросы могли бы быть решены в политико-правовой плоскости», — цитирует Климова «РБК».



До старта летней Олимпиады в Токио остаётся ещё почти целый год, но есть полное ощущение, что пиар-компания Игр-2020 уже началась.