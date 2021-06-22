«Попал в нехорошую ситуацию». Шубенков сдал положительный допинг-тест, но был оправдан

Расследование продолжалось более полугода, и лидера сборной России признали невиновным. Но на Олимпиаду в Токио он может и не успеть.

Удивительно, конечно…

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике отказался от претензий в отношении чемпиона и многократного призёра чемпионатов мира в барьерном спринте Сергея Шубенкова. В отношении российских спортсменов такие решения выносятся крайне редко.



Казалось бы, можно выдохнуть. Но нет: пока ещё непонятно, успеет ли Шубенков буквально за неделю получить нейтральный статус, который позволит ему поехать на Олимпиаду в Токио.

Низкая концентрация

15 декабря 2020 года внесоревновательная допинг-проба Шубенкова показала наличие мочегонного препарата. В спорте такие препараты используются для маскировки других, более сильных. Когда об этом стало известно, предположений было множество. А сам Сергей молчал, отказавшись от объяснений.



Вернее, не совсем молчал. Не дал объяснение, но высказал укор в адрес всех, кто позволил себе усомниться в его честности.



«Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали…» — написал тогда Шубенков.



И вот 21 июня AIU объявил, что проведённое расследование показало следующее: запрещённый препарат попал в организм Шубенкова в результате непреднамеренного приёма остатка лекарства, использовавшегося для лечения члена семьи. Концентрация диуретика в образце пробы была низкой.

«Куча времени, нервов и денег потрачено»

После объявления на сайте AIU Сергей Шубенков написал прямой пост в «Инстаграме»:



«Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло. А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещёнке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что всё наконец-то разрешилось.

Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определённым образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всём разобраться».



За Шубенкова можно только порадоваться. Но если бы ВАДА не изменило правила, согласно которым за некоторые диуретики в определённой концентрации спортсменов дисквалифицируют только в видах с весовыми категориями, ситуация могла развиваться и не так радужно.

Сергей с помощью адвокатов сумел доказать свою правоту. Но история с любом случае странная. Ведь запрещённый препарат всё равно был обнаружен. Да, не фуросемид, а диакарб. Если это лекарство было назначено сыну Шубенкова, то малышу можно только пожелать крепчайшего здоровья. Показания для этого должны быть очень серьёзными.

Успеет ли Шубенков стать нейтральным?

Теперь самое главное для спортсмена, который на четырёх чемпионатах мира подряд ниже третьего места не опускался, — успеть получить нейтральный статус.

Шубенков подал документы на его получение ещё в мае, но шансов, пока шло расследование, не было никаких. 28 июня Всероссийская федерация лёгкой атлетики должна отправить заявку из 10 спортсменов, имеющих нейтральный статус, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

По сути, осталось меньше недели для того, чтобы Сергей успел получить этот статус. Хорошо ещё, что необходимый для выступления на Играх норматив он выполнил ещё на ЧМ-2019 в Дохе. В нынешнем сезоне Шубенков выступил только на одном официальном старте (он не был отстранён от соревнований, но на международных стартах бегать не мог) — командном чемпионате России в Брянске.

Том самом турнире, в котором результаты замерялись по ручному секундомеру, и в результате наши спринтеры на стометровке выбежали из 10 секунд. А Шубенков пробежал 110 метров с барьерами — за 13,00. Правда, к этим результатам по «ручнику» обычно прибавляют 0,3 секунды. Лидер мирового сезона ямаец Омар Маклеод бежит за 13,01, но по электронике. В какой форме Сергей сейчас — покажет чемпионат России в Чебоксарах, который пройдёт в страшную жару за месяц до старта Олимпиады.