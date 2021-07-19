«Когда ты чистый — нечего бояться». Российских пловцов оправдали и пустили на Олимпиаду

Есть хорошие новости для олимпийской команды России.

Пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, 14 июля отстранённые от участия в Олимпиаде на основании доказательств ВАДА по исследованию данных московской антидопинговой лаборатории, всё-таки примут участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Вопросов к ним больше нет.

Представители Всероссийской федерации плавания сразу после отстранения заявили, что будут бороться за отстранённых спортсменов. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказывал, что возможные нарушения относились к 2014 году, а связаны они могли быть с несоответствием записей в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Но за несколько дней до начала Игр в Токио спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию, снял с российских пловцов временное отстранение по делу о нарушении антидопинговых правил, а главное — допустил к участию в Олимпиаде.

Международная федерация плавания (FINA) настаивала на четырёхлетней дисквалификации российских спортсменов. В CAS заявили, что FINA не смогла предоставить доказательств, которые могли бы подтвердить факт нарушения антидопинговых правил.

«Когда ты чистый спортсмен — нечего бояться»

Вероника Андрусенко и Александр Кудашев уже прокомментировали решение CAS:

«Чувства двоякие. С одной стороны, я даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому, что выигран суд, а потому что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так.

Важно, что моя страна, мои близкие, знакомые, друзья поддержали меня. Это значит, что вся моя спортивная карьера идёт не зря, что мы как большая страна друг за друга горой. Девчонки из команды успокаивали, говорили, что всё будет нормально, что я поеду с ними на Олимпиаду и будем вместе стартовать. Теперь так и будет», — приводит слова Вероники Андрусенко «РИА Новости».

«Мы с нетерпением ждали суд, я рад, что так всё закончилось. Был уверен в победе на 99 процентов, когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки всё равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал. Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что всё должно закончиться положительно», — рассказал Кудашев ТАСС.

После Игр история продолжится?

Теперь, согласно решению CAS, FINA должна выплатить Андрусенко и Кудашеву по 1500 швейцарских франков, то есть около 120 тыс. рублей каждому, на покрытие судебных издержек.

Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что федерация принимает и уважает решение CAS.

«FINA полностью признает CAS в качестве независимого судебного органа в подобных делах. Мы благодарны им за быстрое рассмотрение этого вопроса, мы будем уважать и выполнять решение CAS.

FINA также благодарит ВАДА за упорство в доведении информации об операции LIMS (данные московской лаборатории). Мы подписали кодекс ВАДА и поэтому обязаны внимательно следить за предоставленными материалами. FINA по-прежнему полностью привержена защите чистых спортсменов», — сообщает «РИА Новости».

Появилось мнение, что решение CAS сняло лишь временное отстранение и после Олимпиады разбирательство в отношении Андрусенко и Кудашева может продолжиться. Однако спортивный юрист Артём Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» опроверг эти опасения:

«Кейсу FINA полностью отказано, никакого разбирательства после Олимпийских игр не будет. FINA просила применить дисквалификацию, время отстранения было вынесено раньше, а сейчас было рассмотрение по существу. Все обвинения с наших пловцов сняты, и заодно время отстранения. Так что, повторюсь, никаких разбирательств после Олимпийских игр не будет. Кейс закончен».

В 2016-м россиян тоже оправдывали

Положительное для российской стороны решение суда является скорее исключением из правил. Однако перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро также были случаи, когда россиян отстраняли перед самым началом соревнований и оправдывали в последний момент.

Так, за несколько дней до начала Игр CAS отменил новое решение МОК о том, что российские спортсмены, которые когда-либо нарушали антидопинговые правила, не могут участвовать в Олимпийских играх — 2016. Благодаря этому решению суда к участию в соревнованиях была допущена, например, Юлия Ефимова, которой чуть позже удалось выиграть сразу два олимпийских серебра.

Уже во время Олимпиады в Рио CAS вынес ещё одно положительное для России решение. Суд удовлетворил апелляцию прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая была отстранена IAAF от участия в Играх за несколько дней до начала квалификационных состязаний. В итоге Клишина стала единственной российский легкоатлеткой, которая смогла выступить на Олимпийских играх — 2016.

К сожалению, решение вопросов о возможных нарушениях многолетней давности, которые возникают только перед началом главных турниров, уже становится неприятной традицией.