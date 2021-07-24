Сборная России тренировалась по методике крутых специалистов из лыжных гонок. Теперь команда должна бегать быстрее всех в каждом матче.

«Не зря же мы столько бегали!» Российских гандболисток готовили к ОИ-2020 как Большунова

На Олимпиаде-2016 самую яркую из побед сборной России одержали гандболистки. Подопечные Евгения Трефилова в каждом матче устраивали настоящее шоу: могли много проигрывать после первого тайма, а затем героически бросались в погоню и добивались победы. Но в финале не дали ни единого шанса француженкам даже помечтать о золоте.

В Токио наша команда приехала защищать титул, завоёванный пять лет назад. Трефилов будет помогать удалённо. Так на что способна сборная России на Олимпийских играх — 2020?

Возвращение Вяхиревой

Контрольной точкой для ответа на этот вопрос мог бы стать прошедший в декабре чемпионат Европы. На Олимпиаде ведь соперники будут всё те же плюс Южная Корея и Бразилия.

Сборная России под руководством испанского специалиста Амброса Мартина и с серьёзными потерями в составе из-за травм ведущих игроков заняла пятое место. Мартин был уволен по ходу турнира. Тогда болельщики могли убедиться, что значат для команды Анна Вяхирева и Анна Сень.

В Токио олимпийские чемпионки пробились через квалификационный турнир с новым главным тренером Алексеем Алексеевым, выиграв все матчи. С Вяхиревой и Сень. И с другими лидерами. Тогда Вяхирева просто выжала из себя всё, а потом пропустила оставшуюся часть сезона из-за травмы. Но к предолимпийскому сбору в Сочи, к счастью, восстановилась.

На Олимпийские игры поехали 17 гандболисток. Состав команды по сравнению с чемпионатом Европы стал сильнее, тут и спорить не о чем. Но тренерский штаб — другой, подготовка тоже.

Подготовка как у лыжников-чемпионов

Такой подготовки, которую спортсменки прошли перед Олимпиадой в Токио, у них никогда в карьере не было. Весь процесс был выстроен и просчитан комплексной научной группой во главе с Еленой Реуцкой, кандидатом биологических наук, директором научно-исследовательского института деятельности в экстремальных условиях (входит в состав Сибирского государственного университета физической культуры и спорта).

Реуцкая — великолепный специалист в лыжных гонках, автор многочисленных научных работ и тренерских курсов для спортсменов различной степени подготовки. Для гандболисток её подход оказался непривычным. Спортсменки действительно попали в экстремальные условия.

За довольно короткий сбор нужно было поднять функциональные возможности команды. Кроссы по 28 км стали для спортсменок обычным делом. Они стонали и жаловались, почувствовали себя в шкуре Александра Большунова и Юлии Ступак, но в итоге все мучения закончились.

По мнению КНГ и тренерского штаба, команда на всём протяжении олимпийского турнира в каждом матче должна превосходить соперников в физической подготовке.

Показать всё, к чему готовились

За три дня до стартового матча капитан сборной России Дарья Дмитриева заметила, что пока ещё не готова на 100 процентов, но с каждым днём становится легче.

«Не зря же мы столько бегали!» — сказала она на пресс-конференции. Видимо, за физическую форму наших девчонок можно не волноваться.

Теперь же осталось проявить на площадке всё то, к чему команда готовилась. В стартовом матче сборная России сыграет с командой Бразилии, основу которой составляют возрастные игроки. Но на первый матч сил у них точно хватит. Так что нашим гандболисткам придётся постараться.

А дальше — игры со сборными Швеции, Венгрии, Франции и Испании. Чтобы выйти в четвертьфинал, в группе нужно занимать место не ниже четвёртого. В том, что сборная России будет участвовать в плей-офф, никаких сомнений нет. Ну а потом начнётся настоящая рубка, как в Рио-де-Жанейро. В составе нашей команды восемь чемпионок тех Игр. И ещё девять тех, кто очень хочет завоевать этот титул.

Трефилов тоже будет. На трибунах. Но связь с командой и тренерским штабом будет держать постоянно.

Россиянки — точно в числе претенденток на медали. А главными фаворитами считаются норвежки. Пять лет назад расклад был таким же.