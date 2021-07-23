«Русские должны ответить за всё». Россию ждёт провал в командных видах спорта на ОИ-2020?

Точно можно сказать одно — в футболе и хоккее ловить нечего. Да, хоккей на траве. Но какая разница, ни там, ни там наших нет.

Семь российских команд из 18 возможных выступят на Олимпиаде-2020 в Токио. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро выступали только четыре команды из 14 возможных. Чего ждать от российских сборных в игровых видах спорта? Ведь в Токио поехали больше команд, чем в Рио. За несколько недель до Олимпиады многие эксперты предрекали России неудачи в командных видах спорта. Неужели нас действительно ждёт полный провал? Давайте разбираться.

«Отдайте всё, что можете»

В классическом волейболе нашу страну традиционно будут представлять и мужская, и женская команды, как и в Рио. Тогда, напомним, мужская сборная России пробилась в полуфинал, но в итоге осталась на четвёртом месте. Женская команда выбыла на стадии 1/4 финала, уступив сборной Серии.

Сейчас нашу женскую команду вряд ли можно отнести к претенденткам на медали. Проблемы с составом, проблемы в плане коммуникации игроков в общении с главным тренером Сержио Бузато, игровые проблемы. Да ещё и «группа смерти» — Италия, США, Китай, Турция и Аргентина. Если наши девушки в сложившихся обстоятельствах завоюют медаль, то это станет даже не сенсацией, а чудом.

Мужская сборная, несмотря на то что в Мировой лиге не смогла пробиться в топ-4, находится совершенно в иной ситуации. Как обычно, нашу команду относят к числу претендентов на награды любого достоинства. Волейболисты посмеялись над условиями в Олимпийской деревне и приступили к работе. Команда не должна испытать проблем с выходом в четвертьфинал, но дальше возможно всё. В том числе и повторение сценария Лондона-2012. Особенно если болельщики помогут. Главный тренер команды Туомас Саммельвуо даже обратился с просьбой о поддержке:

«Дорогие болельщики! Дорогая страна наша! Отдайте всё, что можете, в плане эмоций, мысли, энергии, когда будете смотреть нас по телевизору. Хоть и далеко, но, думаю, на один-два-три процента нам это поможет. И главное, чтобы все мы были вместе не только в хорошие, но и в тяжёлые моменты».

«Хочу, чтобы гандболистки выходили на площадку с желанием всех побить»

В гандболе наша мужская команда в очередной уже раз не пробилась на Олимпиаду. Сменилось уже не одно поколение игроков, которые за свою карьеру так и не узнали, что это такое — участие в Олимпийских играх.

А женская сборная отправилась в Токио, чтобы защитить титул, завоёванный пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Какие шансы? Наверное, чуть меньше, чем в Бразилии. Хотя тогда сборная России не относилась к главным фаворитам, а теперь статус команды обязывает всех соперников играть на максимуме.

Но потенциал у сборной — медальный. Даже с учётом того, что триумфатор Рио Евгений Трефилов на сей раз будет смотреть матчи только с трибуны. Но, во-первых, он обещал докричаться до гандболисток, если будет такая необходимость, а, во-вторых, ему купили гаджеты для оперативной связи. В общем, если нужна будет помощь — Король Треф поможет. Да и без него должны справиться. Медаль наша команда должна взять.

«Олимпиада покажет наши недостатки и преимущества, главное — ввязаться в бой. Каждый день в мире женщин — загадка. Сыграть может кто угодно, даже та, кто раньше не могла. Хотел бы напомнить спортсменкам, что они русские, а значит, должны ответить по серьёзному и за всё. На нас будут настраиваться и желать обыграть. Но я хочу, чтобы наши гандболистки выходили на площадку с улыбками и желанием всех побить», — отметил Трефилов.

«Ставим задачу дойти до финала»

Женская сборная России по водному поло на прошлой Олимпиаде героически завоевала бронзу. Мало кто верил, что такое возможно, но подопечные Александра Гайдукова добыли медаль, а затем бросили наставника в воду.

В женском водном поло есть главный фаворит — сборная США. А вот дальше идут команды, каждая из которых способна обыграть другую: Австралия, Испания, Венгрия, Нидерланды и Россия. Так что задача, поставленная перед нашей командой руководством федерации водного поло — пробиться в финал, — не кажется фантастической.

«Ставим задачу дойти до финала. Третье место тоже будет хорошим результатом, но нужно бороться за финал. Планку снижать нельзя. Эта задача нам по силам», — уверен первый вице-президент федерации Евгений Шаронов.

Слава отечественного водного поло осталась в далёком прошлом. Мужская команда на Олимпиаду в очередной раз уже не попала.

Футбольно-хоккейная классика

На летней Олимпиаде есть хоккей. Наверное, те болельщики, которые ждут из Токио трансляций по фигурному катанию и биатлону (согласно странному опросу ВЦИОМ), вообще не удивятся. Но хоккей не на льду, а на траве. В этом виде спорта Россия — аутсайдер. И наши команды ни разу после развала СССР не выступали на Олимпийских играх. Да и во времена могучего советского спорта лишь раз национальные сборные выступали на Играх. И лишь на правах хозяев. В 1980-м и мужская, и женская сборные завоевали бронзовые медали.

Последнее участие нашей мужской сборной в футбольном турнире Олимпиады завершилось триумфом. В 1988-м в Сеуле сборная СССР стала олимпийским чемпионом. И с тех пор ни разу не пробивалась на Олимпийские игры. А женская команда, как и коллеги из хоккея на траве, ни разу в Играх и не участвовала.

Ну про бейсбол и его женскую разновидность софтбол применительно к России даже и говорить странно. Вряд ли болельщики с ходу представляют себе, что это такое. В общем, сборных России по этому виду спорта на Олимпиаде не было, нет и, наверное, никогда не будет.

«Стыдно, очень стыдно»

Славные традиции отечественного баскетбола тоже остались в прошлом. На второй Олимпиаде подряд российских команд не будет ни в женском, ни в мужском турнирах.

«Стыдно, очень стыдно», — сказал баскетбольный комментатор Владимир Гомельский после ужасного выступления мужской команды в отборочном турнире. А женщины потеряли шансы на Олимпиаду в Токио ещё раньше. По мнению Гомельского, нужно менять систему подготовки баскетболистов. Как же это созвучно с тем, что говорили футбольные эксперты после Евро-2020…

Но наши всё же сыграют в баскетбол в Токио. Только не в классический, а в баскетбол 3x3, который дебютирует в олимпийской программе. И у сборных России, как мужской, так и женской, есть шансы на медали. Так что не стоит удивляться, если вдруг российские баскетболисты уедут из столицы Японии с наградами.

Пережить карантин проще, чем медали завоевать

Дебютирует на Олимпийских играх женская сборная по регби-7. Наша команда отобралась на Олимпиаду в июне, сразу после этого выиграла чемпионат Европы, а уже в Токио попала на карантин из-за положительного теста на коронавирус у массажиста сборной.

По мнению председателя высшего совета федерации регби России Игоря Артемьева, девушки вполне способны побиться за медали, поскольку команда «как никогда готова». Но, кажется, пережить карантин и пообещать медали проще, чем их завоевать. Впрочем, регби-7 — такая разновидность игры, в которую каждый может выиграть у каждого.

Что касается мужской сборной, то наши парни из регби-7 на Олимпиаду не пробились.

Если подводить итог, то в игровых видах наши команды вполне способны завоевать три-четыре медали — и разве это можно будет считать провалом? Но выступление совсем без медалей станет оглушительной неудачей.