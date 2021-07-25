Тренер сборной России по гандболу остался недоволен работой судей после ничьей с Бразилией

56-летний российский специалист Алексей Алексеев, проведший первую игру в роли главного тренера женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх – 2020, прокомментировал результат встречи с Бразилией (24:24).

«Хотелось бы начать с победы. Но ничья — это не поражение. Вся борьба ещё впереди. Немного недоволен работой судей по горячим следам. На мой взгляд, нам давали много семиметровых, но надо посмотреть. Это очень сложные, тонкие моменты.

В каждой игре мы настраиваемся на победу, но и соперники делают то же самое. Поверьте, на Олимпиаде на групповом этапе проходных матчей не будет. Каждая из команд хочет бороться за выход в плей-офф.

Следующий матч у нас со Швецией. Мы совсем недавно с ней встречались. Это очень ровная команда, которую мы очень хорошо знаем. Это очень хорошо укомплектованная сборная, без слабых мест. В Скандинавии умеют играть в гандбол. Не буду раскрывать, что мы подготовим, но я могу сказать, что мы будем исходить из своих сильных сторон.

Почему не смогла в полной мере показать себя сегодня Вяхирева? Сегодня очень далеко играли против наших полусредних, поэтому и Вяхиревой, и Ведёхиной, и Бобровниковой было сложно. Так что сложно судить по сегодняшней игре. Думаю, что Аня сейчас в полном порядке и себя ещё покажет.

Думаю, что это не акклиматизация, а, скорее психологический момент — первая игра, волнение. Я надеюсь, что мы вольёмся в этот игровой ритм. Старт случился, страсти улягутся, и дальше игроки будут более психологически устойчивым. Я полагаю, что проблемы на выходах один на один и с реализацией семиметровых в матче с Бразилией были связаны именно с психологией», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата».