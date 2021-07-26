Лучший дебют в истории Олимпиады. Юный Лука установил два феноменальных рекорда Игр

Сборная Словении провела дебютную игру на Олимпиаде. Первым соперником подопечных Александра Секулича на групповом этапе стала сборная Аргентины. Главная звезда словенцев Лука Дончич провёл потрясающий матч, фактически в одиночку сломив соперника уже в первой половине, когда набрал 31 очко из 62 командных. Проведя 31 минуту на площадке, защитник «Даллас Маверикс» не только привёл команду к победе (118:100), но и установил несколько исторических достижений.

Дончич записал на свой счёт 48 очков, (18/29 с игры), 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шота. В первой встрече группового этапа Дончич набрал больше, чем не менее звёздные Кевин Дюрант, Дэмьен Лиллард, Зак Лавин и Джру Холидэй вместе взятые (47).

За первые пять минут Дончич набрал 15 очков, за всю первую половину – 31. Ещё 22 очка команде принёс Клемен Препелич, дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов оформил Майк Тоби. Аргентинцам было попросту нечего противопоставить – лучшим игроком в составе команды стал ветеран Луис Скола, набравший 21 очко. В этом году Луису исполнился 41 год – он становился чемпионом Олимпиады в составе сборной Аргентины ещё в 2004 году (Дончичу тогда было 5 лет). Сегодня Скола вышел на общее 4-е место по набранным очкам в истории Олимпийских игр — 548.

Дончич стал самым результативным среди игроков НБА в истории Олимпиады, а также рекордсменом по количеству набранных очков в дебютном матче на Играх. Помимо этого, Дончич повторил результат австралийца Эда Палубинскаса, набравшего 48 очков в матче с Мексикой на ОИ-1976, и вышел на вторую строчку по результативности на Олимпиаде за всю историю её проведения.

Обладателем рекорда остаётся бразилец Оскар Шмидт, записавший на свой счёт 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Словенец мог бы побить достижение Шмидта, но был заменён за четыре минуты до конца встречи. Зато Дончич стал первым игроком в XXI веке, набравшим более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году. У юного 22-летнего Луки бесспорно лучший дебют в истории Олимпиады.

На Игры в Токио словенцы пробились через квалификацию. В финальном матче отборочного турнира команда одержала сенсационную победу над именитыми литовцами. Дончич в том матче оформил дебютный трипл-дабл за сборную – феноменальное достижение на международном уровне. И столь впечатляющий дебют на Олимпиаде – это наверняка не последний сюрприз, который Лука вместе с командой преподнесёт словенским болельщикам.

В следующем матче сборной Словении предстоит встретиться со сборной Японии, а в заключительной встрече группового этапа – с Испанией. Япония является одним из очевидных аутсайдеров турнира, и в этой встрече Дончич точно сможет замахнуться на пару новых олимпийских рекордов, в частности попробовать превзойти 55 очков Шмидта. Испанцы – соперник более серьёзный. У команды крайне возрастной состав, но два года назад это не помешало им победить на мировом первенстве. Действующие чемпионы мира весьма уверенно провели товарищеские матчи перед стартом Олимпиады и называются одними из главных претендентов на победу в Токио.

Дончич стал первым игроком на этих Олимпийских играх, которому удалось произвести абсолютный фурор. Хоть и до начала турнира только лишь его присутствие в сборной позволяло называть Словению одним из неочевидных фаворитов, сегодня Лука подтвердил свой суперзвёздный статус на международном уровне. Как для словенцев сложатся оставшиеся матчи турнира, мы увидим в ближайшие несколько дней. Но уже сейчас можно сказать, что команда во главе с Дончичем – сильный претендент на звание сенсации турнира. Лука вполне способен привести Словению к медалям.