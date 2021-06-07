Дончич доминировал на историческом уровне в плей-офф НБА. Вот только напарники попались плохие, иначе «Клипперс» были бы легко пройдены.

Лука вписал своё имя в число великих. Жаль, что судьба оказалась к нему очень жестокой

«Лос-Анджелес Клипперс» взял верх над «Даллас Маверикс» (4-3) в первом раунде плей-офф НБА. Единственная серия, которая затянулась до семи матчей. Не удалось продолжить ранее заданный тренд, когда в этой паре побеждали только гости. «Клипперс» всё-таки забрали седьмой домашний матч.

У победителей 28 очками, 10 подборами и 9 передачами отметился Кавай Леонард, его одноклубник Пол Джордж записал на свой счет 22 очка и 10 передач. В составе «Далласа» как всегда блистал Лука Дончич — 46 очков, 14 передач и 7 подборов, по дабл-даблу оформили Дориан Финни-Смит (18 очков, 10 подборов), Бобан Марьянович (14 очков, 10 подборов) и Кристапс Порзингис (16 очков, 11 подборов).

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Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Лука сделал это в возрасте 22 года и 98 дней. Предыдущим рекордсменом был Леброн Джеймс (23 года и 140 дней). Только Сэм Джонс (47 очков) и Доминик Уилкинс (47) набирали больше Дончича в седьмом матче.

Кроме того, Дончич довел средний показатель результативности за карьеру в плей-офф до отметки 33,5 очка. Это лучший результат в истории НБА. Лука опередил легендарного Майкла Джордана, на счету которого 33,4 очка в постсезоне во время выступления в «Чикаго Буллз». Дончич провёл 5-й матч в плей-офф с результативностью 40+ очков в возрасте 22 лет или менее. Абсолютно лучший показатель в истории НБА. Он ещё больше оторвался от Леброна Джеймса и Кевина Дюранта (по 3).

Это далеко не полный перечень рекордов и достижений Дончича в плей-офф. Не хватило только одного — выхода в следующий раунд. Вины Луки здесь нет и быть не может.

Кристапс Порзингис набирал в среднем 13 очков, 5 подборов и реализовывал всего лишь 1 трёхочковый (хотя постоянно стоял как столб на периметре и был бесполезен под кольцом) в противостоянии с «Клипперс». В этом сезоне Кристапс получил $ 29,5 млн. Больше, чем Яннис Адетокунбо, Брэдли Бил, Джру Холидей, Джулиус Рэндл, Джамал Мюррей и Джейлен Браун. На уровне второй звёздной опции латыш даже близко не выступил и вложенные инвестиции не оправдал.

Экс-звезда НБА Тим Хардуэй перед седьмым матчем заявил, что главной целью обмена «Маверикс» с «Нью-Йорк Никс» в 2019 году был его сын, а не Порзингис.

«Вы все ошибаетесь. Речь тогда шла о том, чтобы попытаться заполучить Тима. Я серьезно, просто хочу сказать вам правду. «Даллас» хотел перехода Тима. Сейчас все рассказывают, что Тим Хардуэй-младший был в том обмене как довесок. Нет, довеском был Порзингис», – сказал Хардуэй.

Хардуэй-моадший действительно воспринимался и продолжает восприниматься как придаток в сделке по Порзингису. Однако в плей-офф-2021 он был полезнее Кристапса. Хотя не до такой степени, чтобы Лука получил от него по-настоящему ценную помощь. Статистика Дончича по четвертям в этом плей-офф показательна.

Первая четверть — 85 очков, 54% с игры, 48% из-за дуги

Вторая четверть — 71 очко, 62% с игры, 57% из-за дуги

Третья четверть — 54 очка, 44% с игры, 32% из-за дуги

Четвёртая четверть — 40 очков, 35% с игры, 28% из-за дуги.

Лука просто выдыхался в концовке матчей. Это естественный процесс, когда всегда приходится тащить самому и внятной поддержки нет. Партнёры, скорее, только вредят. А у соперников есть Кавай Леонард, Пол Джордж, относительно надёжные ролевики Маркус Моррис, Реджи Джексон, а также важные опытные исполнители Николя Батюм и Рэджон Рондо.

Лука своим выступлением в плей-офф-2021 вписал своё имя в число великих. Жаль, что судьба оказалась к нему слишком жестокой. Из-за слабой поддержки одноклубников выйти во второй раунд не удалось. «Далласу» нужно перекраивать состав в межсезонье, в том числе всерьёз рассмотреть вариант обмена Порзингиса.

Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что главный тренер Рик Карлайл останется на своём посту, несмотря на отсутствие побед в сериях плей-офф с 2011 года, когда техасцы во главе с Дирком Новицки сенсационно выиграли титул и обыграли суперкоманду «Майами Хит» в финале. По поводу кадров Кьюбан не был столь категоричен. Фронт-офис «Маверикс» наверняка сделает надлежащие выводы.

«Даллас» мог бы уже сейчас бороться за титул. Лука выступает на контракте новичка (больше него в сезоне-2020/2021 получили даже ролевики Джей Джей Редик, Тим Хардуэй, Макси Клебер, Джон Ричардсон и Дуайт Пауэлл), что даёт широкое окно возможностей. Это окно не было использовано, но ещё остаётся открытым. Платёжка забита контрактом Порзингиса и рядом переплат второплановым исполнителям. Однако в межсезонье сбрасывается $ 32 млн зарплаты Хардуэя и Редика. Уже неплохо. Есть пространство для подписания звезды на рынке свободных агентов. Возможно, даже получится с выгодой обменять Порзингиса и ещё больше усилить состав.

Пока же дальше идут «Клипперс». остановившие «Даллас» в первом раунде второй год подряд. Кавай Леонард и Пол Джордж столкнутся с победителем регулярки НБА «Ютой Джаз». «Юта» быстро закрыла серию с «Мемфис Гриззлис» (4-1), «Клипперс» пришлось вымотаться для победы над Лукой. Подопечные Тайрона Лю будут андердогами в противостоянии с «Джаз». Для «Лос-Анджелеса» ситуация всё ещё критическая. Вылет во втором раунде плей-офф станет настоящим провалом и заставит Кавая задуматься о смене клуба в межсезонье. Это будет автоматически означать завершение проекта по созданию чемпионской команды в «Клипперс». Но пока рано хоронить команду Лю. Нельзя сказать, что у «Клипперс» совсем нет шансов пройти «Юту».