Олимпиада-2020. 27 июля. Единственный шанс Ефимовой на медаль в Токио. Юля справится?

В четвёртый соревновательный день Олимпиады-2020 будет разыграно 22 комплекта наград. У россиян есть все шансы выиграть медали в плавании, спортивной гимнастике, тхэквондо и стрельбе. Нужно побеждать, чтобы прорываться с четвёртого места медального зачёта в топ-3.

Хочется верить, что в спортивной гимнастике вызреет сенсация, и российские гимнастки поборются за золото в командном многоборье! В квалификации россиянкам удалось обойти непобедимых американок, так что шансы на вторую командную победу на Олимпиаде-2020 есть.

В плавании пройдёт сразу четыре финала, в трёх из них россияне презентуют на медали. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова будут бороться за медали в брассе на 100 м. 100 м на спине поплывут Евгений Рылов и обладатель мирового рекорда в этом виде – Климент Колесников. Шанс на медаль есть и у Мартина Малютина на 200 м вольным стилем.

Очередную медаль в тхэквондо на Играх в Токио будут ждать и от Владислава Ларина, который будет бороться за медали в весовой категории +80 кг. Три российских тхэквондиста уже смогли выиграть три олимпийские награды, теперь очередь за Лариным.

Также россияне вновь поборются за медали в стрельбе. В соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пистолета и винтовки Россию представят по две пары.

В дуэте с Артёмом Черноусовым в стрельбе из винтовки выступит новоиспечённая олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. А в стрельбе из винтовки в паре с Владимиром Масленниковым будет стрелять Анастасия Галашина, которая принесла России первую медаль на Олимпиаде-2020.

Рано утром с четвертьфиналов начнутся командные женские соревнования в фехтовании на шпагах.

В дзюдо пройдут поединки в весе до 63 среди женщин и до 81 кг среди мужчин, где Россию представят Дарья Давыдова и Алан Хубецов. В финале маунтибайке среди женщин за медаль будет бороться россиянка Виктория Кирсанова. А в гребном слаломе пройдут полуфинальные и финальные женские заплывы байдарок-одиночек. За попадание в финал будет бороться Алсу Миназова.

Во втором круге теннисного турнира сыграют Хачанов и Карацев. Павлюченкова – уже в третьем.

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио в командной стрельбе из лука Елена Осипова начнёт борьбу за личную медаль в 1/32 финала против Машайх Сякиера из Малайзиии.

В командных видах спорта также пройдёт несколько матчей с участием российских спортсменов. Российские баскетболистки 3х3 проведут матч против итальянок. Баскетболисты же сыграют с сербами. Волейболистки будут играть против Аргентины, а гандболистки – против Швеции.

27 июля, вторник, день шестой.

Расписание финалов. Разыгрывается 22 комплекта наград.

00:30. Триатлон. Женщины.

03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А

04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал

05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине

05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст

05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине

05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м

09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А

10:15. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа

12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг

13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага

13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А

14:00. Софтбол. Финал

16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг

16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг

Полное расписание соревнований

00:30. Триатлон. Женщины. Финал

01:00. Сёрфинг. Мужчины. 1/4 финала

02:30. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы C/D

02:50. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Полуфиналы C/D

03:00. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия — Аргентина

03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Япония — Черногория

03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур

03:00. Регби-7. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Канада — Япония

03:00. Сёрфинг. Женщины. 1/4 финала

03:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация

03:10. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал C

03:22. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал C

03:30. Регби-7. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Фиджи — Великобритания

03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Аргентина — Австралия

03:34. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал B

03:46. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал B

03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А

04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А

04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

04:00. Баскетбол. Женщины. Группа B. 1-й тур. Япония — Франция

04:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. ЮАР — США

04:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Черногория — Испания

04:00. Регби-7. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Аргентина — Южная Корея

04:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Предварительный раунд

04:00. Фехтование. Женщины. Командная шпага. 1/8 финала

04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Индия — Испания

04:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Предварительный раунд

04:30. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала

04:30. Регби-7. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Новая Зеландия — Австралия

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал

04:55. Фехтование. Женщины. Командная шпага. 1/4 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала

05:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/8 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала

05:00. Гандбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Бразилия — Венгрия

05:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/32 финала

05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал

05:00. Регби-7. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Кения — Ирландия

05:00. Сёрфинг. Мужчины. 1/2 финала

05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал

05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг

05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 3-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 2-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

05:05. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Китай — США

05:10. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/16 финала

05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал

05:18. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы A/B

05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал

05:30. Регби-7. Мужчины. Группа C. 3-й тур. ЮАР — США

05:35. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала

05:38. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы A/B

05:40. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала

05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Япония — Новая Зеландия

05:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа В

05:50. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 5-8 места

06:00. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

06:03. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/8 финала

06:05. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 1

06:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 5

06:05. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. 1/2 финала

06:15. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 4

06:15. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 5

06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Германия — Великобритания

06:26. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

06:30. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/8 финала

06:45. Фехтование. Женщины. Командная шпага. 1/2 финала

06:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа В

06:52. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

06:55. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала

07:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 2

07:00. Сёрфинг. Женщины. 1/2 финала

07:00. Софтбол. За 3-е место. T3 — T4

07:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация

07:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 1

07:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 6

07:05. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

07:15. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 6

07:25. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/4 финала

07:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. США — Япония

07:40. Баскетбол. Женщины. Группа B. 1-й тур. Нигерия — США

07:40. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 5-6 места

07:45. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала

07:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай — Монголия

08:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Италия — Греция

08:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Казахстан — Сербия

08:00. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. 1/2 финала

08:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 3

08:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. 1/4 финала

08:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 2

08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Швеция — Россия

08:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. 1/4 финала

08:20. Волейбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Япония — Сербия

08:30. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

08:35. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 7-8 места

08:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Бельгия — Польша

08:50. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 1

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал

09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал

09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал

09:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Япония

09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

09:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала

09:50. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 2

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А

10:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. 1/2 финала

10:15. Гандбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Южная Корея — Нидерланды

10:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. 1/2 финала

10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Италия — Турция

10:30. Регби-7. Мужчины. За 9-12 места.

10:50. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 3

11:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция — Румыния

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала

11:00. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Утешительный раунд

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал

11:00. Регби-7. Мужчины. За 9-12 места.

11:00. Футбол. Женщины. Группа G. 3-й тур. Новая Зеландия — Швеция

11:00. Футбол. Женщины. Группа G. 3-й тур. США — Австралия

11:15. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Утешительный раунд

11:20. Баскетбол. Женщины. Группа C. 1-й тур. Австралия — Бельгия

11:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия — Италия

11:30. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.

11:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/2 финала

11:55. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/2 финала

12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Россия

12:00. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.

12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Япония — Венгрия

12:20. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Австралия — Хорватия

12:20. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. За 3-е место

12:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Нидерланды

12:30. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.

12:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 3-е место

12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Бельгия — ЮАР

12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал

12:45. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. За 3-е место

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал

13:00. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Предварительные заплывы

13:00. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.

13:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Утешительный раунд

13:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Утешительный раунд

13:25. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Предварительные заплывы

13:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Ангола — Норвегия

13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал

13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Бразилия — Доминиканская Республика

13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал

13:50. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Предварительные заплывы

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А

14:00. Софтбол. Финал. T1 — T2

14:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. За 3-е место

14:00. Футбол. Женщины. Группа E. 3-й тур. Чили — Япония

14:00. Футбол. Женщины. Группа E. 3-й тур. Канада — Великобритания

14:15. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Предварительные заплывы

14:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. За 3-е место

14:30. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/4 финала

14:30. Футбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Нидерланды — Китай

14:30. Футбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Бразилия — Замбия

14:35. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Предварительные заплывы

14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Нидерланды — Канада

15:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 1-й тур. Пуэрто-Рико — Китай

15:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/4 финала

15:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Франция — Испания

15:45. Волейбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Южная Корея — Кения

15:50. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/4 финала

16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал.

16:20. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/4 финала