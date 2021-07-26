Олимпиада-2020. 27 июля. Единственный шанс Ефимовой на медаль в Токио. Юля справится?

В четвёртый соревновательный день Олимпиады-2020 будет разыграно 22 комплекта наград. У россиян есть все шансы выиграть медали в плавании, спортивной гимнастике, тхэквондо и стрельбе. Нужно побеждать, чтобы прорываться с четвёртого места медального зачёта в топ-3.
Хочется верить, что в спортивной гимнастике вызреет сенсация, и российские гимнастки поборются за золото в командном многоборье! В квалификации россиянкам удалось обойти непобедимых американок, так что шансы на вторую командную победу на Олимпиаде-2020 есть.
В плавании пройдёт сразу четыре финала, в трёх из них россияне презентуют на медали. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова будут бороться за медали в брассе на 100 м. 100 м на спине поплывут Евгений Рылов и обладатель мирового рекорда в этом виде – Климент Колесников. Шанс на медаль есть и у Мартина Малютина на 200 м вольным стилем.
Очередную медаль в тхэквондо на Играх в Токио будут ждать и от Владислава Ларина, который будет бороться за медали в весовой категории +80 кг. Три российских тхэквондиста уже смогли выиграть три олимпийские награды, теперь очередь за Лариным.
Также россияне вновь поборются за медали в стрельбе. В соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пистолета и винтовки Россию представят по две пары.
В дуэте с Артёмом Черноусовым в стрельбе из винтовки выступит новоиспечённая олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. А в стрельбе из винтовки в паре с Владимиром Масленниковым будет стрелять Анастасия Галашина, которая принесла России первую медаль на Олимпиаде-2020.
Рано утром с четвертьфиналов начнутся командные женские соревнования в фехтовании на шпагах.
В дзюдо пройдут поединки в весе до 63 среди женщин и до 81 кг среди мужчин, где Россию представят Дарья Давыдова и Алан Хубецов. В финале маунтибайке среди женщин за медаль будет бороться россиянка Виктория Кирсанова. А в гребном слаломе пройдут полуфинальные и финальные женские заплывы байдарок-одиночек. За попадание в финал будет бороться Алсу Миназова.
Во втором круге теннисного турнира сыграют Хачанов и Карацев. Павлюченкова – уже в третьем.
Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио в командной стрельбе из лука Елена Осипова начнёт борьбу за личную медаль в 1/32 финала против Машайх Сякиера из Малайзиии.
В командных видах спорта также пройдёт несколько матчей с участием российских спортсменов. Российские баскетболистки 3х3 проведут матч против итальянок. Баскетболисты же сыграют с сербами. Волейболистки будут играть против Аргентины, а гандболистки – против Швеции.
27 июля, вторник, день шестой.
Расписание финалов. Разыгрывается 22 комплекта наград.
00:30. Триатлон. Женщины.
03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А
04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал
05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине
05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст
05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине
05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м
09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А
10:15. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка
11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа
12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг
13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага
13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А
14:00. Софтбол. Финал
16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг
16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг
Полное расписание соревнований
00:30. Триатлон. Женщины. Финал
01:00. Сёрфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:30. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы C/D
02:50. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Полуфиналы C/D
03:00. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия — Аргентина
03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Япония — Черногория
03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур
03:00. Регби-7. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Канада — Япония
03:00. Сёрфинг. Женщины. 1/4 финала
03:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
03:10. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал C
03:22. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал C
03:30. Регби-7. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Фиджи — Великобритания
03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Аргентина — Австралия
03:34. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал B
03:46. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал B
03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А
04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А
04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
04:00. Баскетбол. Женщины. Группа B. 1-й тур. Япония — Франция
04:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. ЮАР — США
04:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Черногория — Испания
04:00. Регби-7. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Аргентина — Южная Корея
04:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Предварительный раунд
04:00. Фехтование. Женщины. Командная шпага. 1/8 финала
04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Индия — Испания
04:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Предварительный раунд
04:30. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала
04:30. Регби-7. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Новая Зеландия — Австралия
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал
04:55. Фехтование. Женщины. Командная шпага. 1/4 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала
05:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/8 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала
05:00. Гандбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Бразилия — Венгрия
05:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/32 финала
05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал
05:00. Регби-7. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Кения — Ирландия
05:00. Сёрфинг. Мужчины. 1/2 финала
05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг
05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала
05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 3-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 2-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
05:05. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Китай — США
05:10. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/16 финала
05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал
05:18. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы A/B
05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал
05:30. Регби-7. Мужчины. Группа C. 3-й тур. ЮАР — США
05:35. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/16 финала
05:38. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы A/B
05:40. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала
05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Япония — Новая Зеландия
05:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа В
05:50. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 5-8 места
06:00. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
06:03. Бокс. Мужчины. До 91 кг. 1/8 финала
06:05. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 1
06:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 5
06:05. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. 1/2 финала
06:15. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 4
06:15. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 5
06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Германия — Великобритания
06:26. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
06:30. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/8 финала
06:45. Фехтование. Женщины. Командная шпага. 1/2 финала
06:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа В
06:52. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
06:55. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала
07:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 2
07:00. Сёрфинг. Женщины. 1/2 финала
07:00. Софтбол. За 3-е место. T3 — T4
07:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
07:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 1
07:05. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 6
07:05. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
07:15. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 6
07:25. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/4 финала
07:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. США — Япония
07:40. Баскетбол. Женщины. Группа B. 1-й тур. Нигерия — США
07:40. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 5-6 места
07:45. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/4 финала
07:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Китай — Монголия
08:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Италия — Греция
08:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Казахстан — Сербия
08:00. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. 1/2 финала
08:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 3
08:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. 1/4 финала
08:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 2
08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Швеция — Россия
08:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. 1/4 финала
08:20. Волейбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Япония — Сербия
08:30. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала
08:35. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 7-8 места
08:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Бельгия — Польша
08:50. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 1
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал
09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал
09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
09:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Китай — Япония
09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал
09:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
09:50. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 2
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А
10:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. 1/2 финала
10:15. Гандбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Южная Корея — Нидерланды
10:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. 1/2 финала
10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Италия — Турция
10:30. Регби-7. Мужчины. За 9-12 места.
10:50. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 3
11:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция — Румыния
11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала
11:00. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Утешительный раунд
11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал
11:00. Регби-7. Мужчины. За 9-12 места.
11:00. Футбол. Женщины. Группа G. 3-й тур. Новая Зеландия — Швеция
11:00. Футбол. Женщины. Группа G. 3-й тур. США — Австралия
11:15. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Утешительный раунд
11:20. Баскетбол. Женщины. Группа C. 1-й тур. Австралия — Бельгия
11:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия — Италия
11:30. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.
11:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. 1/2 финала
11:55. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1/2 финала
12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Россия
12:00. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.
12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Япония — Венгрия
12:20. Водное поло. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Австралия — Хорватия
12:20. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. За 3-е место
12:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Нидерланды
12:30. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.
12:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. За 3-е место
12:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Бельгия — ЮАР
12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал
12:45. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. За 3-е место
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал
13:00. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13:00. Регби-7. Мужчины. 1/4 финала.
13:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Утешительный раунд
13:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Утешительный раунд
13:25. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Предварительные заплывы
13:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Ангола — Норвегия
13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал
13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Бразилия — Доминиканская Республика
13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал
13:50. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Предварительные заплывы
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А
14:00. Софтбол. Финал. T1 — T2
14:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. За 3-е место
14:00. Футбол. Женщины. Группа E. 3-й тур. Чили — Япония
14:00. Футбол. Женщины. Группа E. 3-й тур. Канада — Великобритания
14:15. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. За 3-е место
14:30. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/4 финала
14:30. Футбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Нидерланды — Китай
14:30. Футбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Бразилия — Замбия
14:35. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Нидерланды — Канада
15:00. Баскетбол. Женщины. Группа C. 1-й тур. Пуэрто-Рико — Китай
15:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/4 финала
15:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Франция — Испания
15:45. Волейбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Южная Корея — Кения
15:50. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/4 финала
16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал.
16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал.
16:20. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/4 финала
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