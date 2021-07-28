История творится на наших глазах. Кто принёс России первую медаль в командных видах на ОИ

Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали Олимпиады в Токио. В финале наши девушки не справились с США (15:18). Едем домой с серебром, но грустить из-за потери медали высшего достоинства не стоит. Можно смотреть на ситуацию с другой стороны. Россия взяла первую медаль в командных видах!

Международная федерация баскетбола почему-то не верила в нашу команду. Хотя Россия — одна из четырёх команд, получивших путёвку на Олимпиаду напрямую благодаря высокому месту в мировом рейтинге. Годами российские баскетболистки показывали топовый уровень на международных турнирах. Экспертов ФИБА пристыдили — и то хорошо.

«Уверенно бьём прогнозы, которые публиковала ФИБА перед стартом Олимпиады. Нашу мужскую сборную поставили на шестое место, женскую — на пятое. А мы уже как минимум в четвёрке. Женщины вышли в полуфинал красиво, без нервотрёпки. Более чем заслужили право побороться за награды на этой Олимпиаде», — сказал президент РФБ Андрей Кириленко после четвертьфинальных матчей.



В общем, логику ФИБА понять трудно. Да мы и не собираемся этого делать. Лучше представим героев, которые взяли медали в Токио.

Игроки: Юлия Козик («Динамо», Курск, 24 года, 177 см), Анастасия Логунова (МБА, Москва, 30 лет, 192 см), Евгения Фролкина («Динамо» К, 23 года, 183 см), Ольга Фролкина («Динамо» К, 23 года, 183 см).

Генеральный менеджер — Игорь Кочарян. Главный тренер — Александр Дирацуян.

Анастасия Логунова — самая опытная баскетболистка в команде. Единственная представительница команды, которая оформила «золотой дубль» — взяла Кубок мира и Кубок Европы в 2017 году. Тогда же Анастасия была признана MVP Кубка Европы. В её коллекции также есть серебро Кубка мира (2014, 2018), золото (2018) и бронза (2016) Кубка Европы. Любой команде очень нужны такие авторитетные ветераны с солидным победным опытом.

Три других баскетболистки — молодое поколение. Юлия Козик выиграла бронзу молодёжного Евробаскета в 2016 и 2017 годах, но всё-таки главного успеха добилась не в классическом баскетболе, а в 3х3. Ольга и Евгения Фролкины — всего третья пара сестёр-близнецов, сыгравших на Олимпийских играх в баскетболе. Вместе с Юлией Козик они помогли сборной России выйти в финал чемпионата мира U23 в 2019 году, где уступили Японии. Взяли реванш у японок на Олимпиаде в Токио, обыграв хозяек Игр на групповом этапе и помешав тем самым занять второе место, дающее прямую путёвку в полуфинал. В составе Японии на Играх выступали три баскетболистки, участвовавшие в том ЧМ. Так что реванш действительно получился самым что ни на есть полноценным. К слову, сёстры Фролкины завоевали медали в день своего 24-го дня рождения. Двойной повод для празднования и незабываемый момент на всю жизнь.



Александр Дирацуян в качестве главного тренера сборной России по баскетболу 3x3 добился следующих успехов: победитель Кубка мира (2017), серебряный призёр Кубка мира (2014, 2018), победитель Кубка Европы (2014, 2017), бронзовый призёр Кубка Европы (2016), победитель первых Европейских игр (2015). Теперь есть и медали в баскетболе 3х3, что делает тренерское резюме ещё на порядок более солидным.

Игорь Кочарян — один из лучших функционеров в российском женском баскетболе. Речь не только о 3х3. Кочарян также является генеральным директором клуба МБА, который отказался от легионеров и полностью русским составом завоевал право сыграть в Евролиге сезона-2021/2022.

Кратко вспомним путь к успеху сборной 3х3 на Олимпиаде. Наши девушки в первый день турнира обыграли Японию (21:18) и Китай (19:9), которые в рейтинге ФИБА котировались выше. На второй день россиянки разгромили Монголию (21:5), но чуть позже впервые почувствовали горечь поражения, уступив США (16:20). В третий день, 26 июля, Россия сразу разбила Румынию (21:12), но затем не справилась с Францией (14:17). Во вторник Россия легко справилась с Италией (17:9) и со второго места напрямую вышла в полуфинал, где разобралась с Китаем (21:14). Последний шаг в игре с США сделать не удалось…

Как бы то ни было, баскетбол 3х3 стал значительно более популярным в России не только из-за самого факта включения в программу Олимпиады, но и благодаря успешному выступлению сборной. За это следует поблагодарить наших прекрасных баскетболисток и весь штаб команды. Спортивное сообщество страны вами гордится!