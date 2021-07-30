Спасать было нечего. Россия расслабилась после фееричной победы над Бразилией?

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на групповом этапе Олимпийских игр в Токио. В четырёх сетах подопечные Туомаса Саммельвуо уступили сборной Франции. Но это никак не сказалось на турнирном положении российских парней.

Наша команда по-прежнему первая, и чтобы потерять эту строчку, россияне должны совершить невозможное – проиграть сборной Туниса. Но всё это ерунда. По ходу матча покинул площадку Егор Клюка, основной доигровщик команды. Что с ним – непонятно.

Удивительные расклады

Российские волейболисты обеспечили себе первое место в группе с Бразилией и США всего после трёх туров олимпийского турнира – как же круто звучит, да? И пусть чисто теоретически к этому факту можно подкопаться, на практике расклады для наших олимпийских чемпионов Лондона были именно такими – удивительными и чудесными.

Россия действительно могла не занять первое место в группе В, но для этого нужно было умудриться проиграть дважды подряд. И не только французам, но и сборной Туниса, которая на этих Играх потерпела поражения во всех четырёх сыгранных матчах, да и изначально являлась очевидным аутсайдером.

Зато команде Франции очки в игре с Россией были нужны необычайно. В случае поражения трёхцветные одиноко оставались на пятом месте и с матчем с Бразилией впереди. Так себе расклады для выхода в четвертьфинал…

И уж раз мы так гордо забрали себе первое место в группе, можно было смело смотреть, на кого оно нас выведет в четвертьфинале. Тут всё было не так просто и имелись разные варианты, но, скорее всего, четвёртое место «на том берегу» занимала Канада, если только ей не удалось бы в заключительном матче победить лидера группы – Польшу.

Основа – в бой

Вольвич, Волков, Яковлев, Михайлов, Клюка, Кобзарь – тренерский штаб сборной России не стал оригинальничать со стартовым составом. Первую подачу в матче исполнил Клюка, а первое очко набрал Волков, забивший после добротных действий россиян в защите. Две не совсем удачные передачи Кобзаря привели к двум нашим ошибкам в атаке – 3:5, а после «обманки» Нгапета счёт и вовсе стал 5:9. Туомас Саммельвуо не спешил вносить коррективы или брать тайм-ауты, его команда справилась и так – после блока Волкова и роскошного эйса Михайлова счёт сравнялся – 12:12.

Но французы снова повели в два очка и удерживали это преимущество благодаря невероятной игре в обороне. Россияне вроде бы неплохо и разнообразно атаковали, Кобзарь старался находить правильные передачи, но добить до пола не удавалось никому из наших нападающих. После отличной подачи Патри счёт стал 17:20, и вот тут уже Саммельвуо попросил перерыв. Ни к чему хорошему он не привёл – ещё один эйс французов, ещё один тренерский тайм-аут и без шансов проигранная концовка – 21:25.

Гвоздь за гвоздём

Россия на этой Олимпиаде уже проигрывала первый сет, и именно со счётом – 21:25. Случилось это в стартовом матче с Аргентиной, тогда наша команда сумела собраться и взять три партии подряд. Сегодня тоже нужно было собраться, в первую очередь – в защите, потому что забивали нам французы уж слишком легко. Российский блок периодически срабатывал, но соперник подбирал и доигрывал, а вот нам поднимать сложные мячи вообще не удавалось. Что у нас работало почти безупречно, так это первый темп Яковлева – Иван вколачивал гвоздь за гвоздём, а потом ещё планером заработал эйс, впервые после долгой погони выведя Россию вперёд – 12:11.

Первый в этом матче тайм-аут Лорана Тийи последовал при счёте 19:16 в пользу России и после трудового очка Волкова. Наставник французов что-то очень долго объяснял своей команде, но дальше последовал эйс Михайлова и успешная наша доигровка ещё одной классной подачи Макса. Удержать столь солидное преимущество россиянам труда не составило – 25:20.

Развал и потеря

Начало третьей партии для нас получилось удачным, но затем при счёте 6:4 россияне умудрились проиграть четыре очка подряд, при этом дважды ошибившись в простейших ситуациях. Именно из-за собственных ошибок мы могли проиграть не только сет, но и матч, поэтому Саммельвуо мгновенно отреагировал тайм-аутом, а позже выпустил Подлесных и Панкова. Россияне всё ещё проигрывали два очка, одно из которых Михайлов отыграл очередным своим эйсом.

Но мы опять не могли добить до пола, а французы с какой-то воздушной лёгкостью реализовывали первую же доигровку. После того, как Панков «подсунул» Яковлеву первый темп и тот угодил в блок, отставание России стало угрожающим – 12:17, а в концовке сета переросло в катастрофическое – 15:22. Спасать в этой партии было уже нечего. Итоговый счёт – 17:25. Наша игра просто развалилась. Совершенно.

И не наладилась в четвёртом сете, на который не вышел Егор Клюка. Пока французы обыгрывали наших парней, Егор лежал на полу, а над ним колдовал физиотерапевт. Наш основной доигровщик до конца игры так на площадке и не появился, но вряд ли это могло бы что-то изменить. Сборная Франции как перехватила инициативу в середине третьей партии, так больше и не отдала. Хотя был эпизод в четвёртом сете, когда казалось бы – ну вот, вот, вот, сейчас перехватят инициативу, а там и сет возьмут. Казалось.

Ну как выигрывать, когда совершенно нет подачи, на блоке работает не кто-то из центральных, а диагональный Максим Михайлов, и в атаке всё было настолько прямолинейно, что французы всё читали ещё до того, как наши связующие делали передачу. Ну что ж, всё бывает. После фееричной победы над Бразилией расслабились. Но Тунис то обыгрывать обязаны и первое место занимать тоже. Матч с африканской командой – 1 августа.