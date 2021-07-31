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Олимпиада-2020: сборная США по баскетболу завершила групповой этап на втором месте — расклады, турнирная таблица

США должно быть стыдно. Их «команда мечты» рискует выдать худший результат в истории на ОИ
Арина Ершова
Олимпиада-2020: сборная США по баскетболу
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Вынос Ирана и Чехии совершенно не показателен. Американцам лучше бы объяснить, почему они не умеют держать удар и стали вторыми в группе.

Сборная США провела третий заключительный матч в групповом этапе Олимпийских игр. Соперником американской команды стала сборная Чехии. Даже в случае поражения коллектив из США вышел бы из группы с третьего места, но сегодня подопечные Грега Поповича одержали разгромную победу (119:84), которая позволила им удержать вторую строчку.

В групповом этапе сборная США потерпела одно поражение — от сборной Франции в первом матче. Во второй встрече американцы не оставили шансов одному из главных аутсайдеров турнира — Ирану (120:66). Перед сегодняшним матчем они опережали чехов только по дополнительным показателям.

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Первую четверть американцы провели крайне неуверенно и после пяти минут уже проигрывали с отставанием в 10 очков. Несмотря на то что у чехов было много ненужных потерь, отрезок завершился со счётом 18:25 в их пользу. Во второй четверти подопечные Ронена Гинзбурга начали сдавать позиции и, набрав только 18 очков, позволили США к большому перерыву выйти вперёд — 47:43. Несмотря на преимущество в счёте, в первой половине игра американцев вызвала много вопросов. О борьбе за подбор или комбинациях в нападении речи и не шло — всё сводилось исключительно к попыткам звёзд американской сборной Кевина Дюранта, Зака Лавина, Дэмьена Лилларда и Джейсона Тейтума забросить из-за дуги.

В третьей четверти американцы продолжили в том же духе, и у подопечных Поповича «залетало» абсолютно всё. Чехи окончательно посыпались — за четыре минуты до конца третьей четверти они пропустили рывок 2:16. Сборная США довела преимущество до разгромного — 82:60. В заключительном отрезке американцы продолжили уничтожать соперника и в итоге одержали победу с разницей «+35» — 119:84. 11 очков за последние четыре минуты набрал вышедший на замену Бэму Адебайо Джавейл Макги. Джейсон Тейтум забросил пять «трёшек» — для сравнения, сборная Чехии за весь матч реализовала всего 8. В целом американцы забросили аж 20 из 42 мячей из-за дуги (47,6%), а также 25 из 30 двухочковых (83,3%).

Тейтум стал самым результативным игроком матча. Он набрал 27 очков. Ещё 23 очка, восемь подборов и шесть передач на свой счёт записал Кевин Дюрант. Теперь у него 354 набранных очка на Олимпийских играх. По этому показателю он обошёл Кармело Энтони и стал лучшим в истории американской сборной. В составе Чехии лучшим стал Блэйк Шильб (17 очков, пять подборов и один ассист).

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Американцы одержали вторую подряд разгромную победу подряд, но Иран и Чехия — соперники совершенно не серьёзные. Игроки сборной США умеют добивать сдавшегося оппонента, в этом им равных нет. Хотя даже по игре с Ираном есть вопросы. Пропускать 66 очков от такой команды — явный перебор. Первая половина с Чехией — абсолютно неудовлетворительная. Притом что у соперника есть, по сути, три более-менее качественных исполнителя мирового уровня — Шильб, Томаш Саторански и Ян Веселы.

На турнире есть куда более конкурентоспособные команды, чем Чехия и Иран. Австралия, та же Франция, Словения с Лукой Дончичем, даже Испания со своим сверхвозрастным составом во главе с 41-летним Пау Газолем. В том, что американцы выйдут из группы и продолжат выступление в плей-офф, сомнений не возникало. Но сделали они это со второго места, за что уже должно быть стыдно, и есть серьёзный повод критиковать «команду мечты».

На этих Играх сборная США уже потерпела первое за 17 лет поражение. Как минимум вышеупомянутые 4 команды могут навязывать американцам борьбу в течение 40 минут и не будут рассыпаться, как те же чехи после первой половины. Баскетболисты США держать удар не умеют, когда соперник по-настоящему сопротивляется. По крайней мере, этого не было продемонстрировано в игре с Францией в Токио и на подготовительном.

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Американцы могут праздновать вынос Ирана и Чехии, но как бы эта радость быстро не закончилась. Уже завтра определится соперник США по плей-офф. Им может стать Австралия, Испания или Словения. Выступление команды Грега Поповича со стадии четвертьфинала будет куда показательнее, чем две последние игры группового этапа. И что-то подсказывает, что там всё будет ближе к тому, что мы наблюдали во встрече с Францией, а не в матчах с Ираном и Чехией. Не исключено, что организованная сильная команда снова огорчит «звёздно-полосатых», которые рискуют показать худший результат в истории и впервые остаться без медалей Олимпиады в баскетболе.

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