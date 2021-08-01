Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада, дзюдо: как немец Удо Квелльмальц с третьей попытки стал олимпийским чемпионом в дзюдо

Победный полёт немецкого дзюдоиста на Олимпиаде в Атланте. Как Удо стал легендой
Яна Левхина
Победный полёт немецкого дзюдоиста
Комментарии
Квелльмальцу понадобилось три попытки, чтобы стать олимпийским чемпионом. Победа дзюдоиста стала настоящим праздником для Германии.

На фото немецкого дзюдоиста Удо Квелльмальца подбрасывают в воздух после победы на Олимпиаде-1996 в Атланте. Несколько мгновений назад в нелёгком поединке он одолел японца Юкимаса Накамуру и с третьей попытки стал олимпийским чемпионом.

В Германии спортсмена без преувеличения считают легендой.

И нет, его не уронили. Всё обошлось.

«Японка ломала мне руку запрещённым приёмом». Российскую дзюдоистку засудили на Олимпиаде? «Японка ломала мне руку запрещённым приёмом». Российскую дзюдоистку засудили на Олимпиаде?

«Я вам покажу»

С первого взгляда в Удо было сложно разглядеть дзюдоиста. Квелльмальц был тихим, скромным и надёжным человеком. Спортсмен всегда выходил на соревнования с улыбкой. Пойти в единоборства его вдохновил немецкий фильм «Я вам покажу», в котором главный герой втайне от родителей начал заниматься дзюдо. Большие успехи к спортсмену пришли в 16 лет, тогда он начал выигрывать престижные национальные соревнования. Спустя год Удо заблистал на международной арене среди юниоров, а ещё через два года стал лучшим дзюдоистом ГДР.

В 1988 году Квелльмальц поехал на свою первую Олимпиаду. Но на пьедестал немец тогда забраться не смог — остался в шаге от бронзы. После поражения на Играх Удо начал резко прогрессировать. В 1989 году дзюдоист взял серебро чемпионата мира, а в 1991-м добрался до золота.

Олимпийская чемпионка из США побеждала в одной штанине. Загадочная история бегуньи Флоренс Олимпийская чемпионка из США побеждала в одной штанине. Загадочная история бегуньи Флоренс

На свою вторую Олимпиаду Квелльмальц ехал одним из фаворитов. Удо очень уверенно двигался по сетке, но до финала добраться не смог. В утешительных поединках немец добыл бронзу.

Долгожданное золото

Следующий олимпийский цикл Удо провёл очень уверенно. Дзюдоист взял бронзу и золото чемпионатов мира и снова подходил к Играм одним из фаворитов. В Атланту Квелльмальц приехал в полной решимости побеждать. Удо превосходно провёл все схватки до финала, завершив их досрочно. Однако в решающем поединке немец, как и его соперник из Японии Юкимаса Накамура, вёл себя пассивно. Но судейским решением было принято отдать золото дзюдоисту из Германии.

Зачем «босоногий марафонец» надел кроссовки? История легендарных побед Абебе Бикилы Зачем «босоногий марафонец» надел кроссовки? История легендарных побед Абебе Бикилы

Три Олимпиады понадобилось Квелльмальцу, чтобы стать олимпийским чемпионом! Удо был безмерно счастлив своей победе, а товарищи по команде подбрасывали его в воздух. Это был невероятный праздник для всей Германии. Квелльмальц стал лишь третьим немцем, которому удалось взять золото Олимпиады в дзюдо. В Германии Удо считают истинной легендой.

Практически сразу после победы в Атланте Квелльмальц завершил карьеру. Немец работал со сборными Великобритании и Австрии по дзюдо, приводя иностранных спортсменов к международному признанию. Но потом Удо всё-таки вернулся в Германию и стал взращивать будущих чемпионов на родине.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021