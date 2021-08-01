Победный полёт немецкого дзюдоиста на Олимпиаде в Атланте. Как Удо стал легендой

На фото немецкого дзюдоиста Удо Квелльмальца подбрасывают в воздух после победы на Олимпиаде-1996 в Атланте. Несколько мгновений назад в нелёгком поединке он одолел японца Юкимаса Накамуру и с третьей попытки стал олимпийским чемпионом.

В Германии спортсмена без преувеличения считают легендой.



И нет, его не уронили. Всё обошлось.

«Я вам покажу»

С первого взгляда в Удо было сложно разглядеть дзюдоиста. Квелльмальц был тихим, скромным и надёжным человеком. Спортсмен всегда выходил на соревнования с улыбкой. Пойти в единоборства его вдохновил немецкий фильм «Я вам покажу», в котором главный герой втайне от родителей начал заниматься дзюдо. Большие успехи к спортсмену пришли в 16 лет, тогда он начал выигрывать престижные национальные соревнования. Спустя год Удо заблистал на международной арене среди юниоров, а ещё через два года стал лучшим дзюдоистом ГДР.

В 1988 году Квелльмальц поехал на свою первую Олимпиаду. Но на пьедестал немец тогда забраться не смог — остался в шаге от бронзы. После поражения на Играх Удо начал резко прогрессировать. В 1989 году дзюдоист взял серебро чемпионата мира, а в 1991-м добрался до золота.

На свою вторую Олимпиаду Квелльмальц ехал одним из фаворитов. Удо очень уверенно двигался по сетке, но до финала добраться не смог. В утешительных поединках немец добыл бронзу.

Долгожданное золото

Следующий олимпийский цикл Удо провёл очень уверенно. Дзюдоист взял бронзу и золото чемпионатов мира и снова подходил к Играм одним из фаворитов. В Атланту Квелльмальц приехал в полной решимости побеждать. Удо превосходно провёл все схватки до финала, завершив их досрочно. Однако в решающем поединке немец, как и его соперник из Японии Юкимаса Накамура, вёл себя пассивно. Но судейским решением было принято отдать золото дзюдоисту из Германии.

Три Олимпиады понадобилось Квелльмальцу, чтобы стать олимпийским чемпионом! Удо был безмерно счастлив своей победе, а товарищи по команде подбрасывали его в воздух. Это был невероятный праздник для всей Германии. Квелльмальц стал лишь третьим немцем, которому удалось взять золото Олимпиады в дзюдо. В Германии Удо считают истинной легендой.

Практически сразу после победы в Атланте Квелльмальц завершил карьеру. Немец работал со сборными Великобритании и Австрии по дзюдо, приводя иностранных спортсменов к международному признанию. Но потом Удо всё-таки вернулся в Германию и стал взращивать будущих чемпионов на родине.