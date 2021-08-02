Результаты метателей Джуда Логана и Бони Дассе аннулировали, а их самих выгнали из Олимпийской деревни.

«Это не навредит». Как два спортсмена из США попались на допинге на Олимпиаде в Барселоне

Не все спортсмены вписывают себя в историю мирового спорта победами и рекордами. Некоторые получают клеймо, попавшись на употреблении допинга.

Американские метатели Джуд Логан и Бони Дассе – как раз из таких. На Олимпиаде-1992 в Барселоне их поймали на допинге и выгнали из олимпийской деревни.

Этот случай стал первым с 1976 года, когда американские легкоатлеты были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил прямо на Олимпийских играх.

Изгнанные с Олимпиады

Для Бони Дассе Олимпиада-1992 была второй в карьере, 33-летний Джуд Логан представлял США на Олимпийских играх уже в третий раз.

В Барселоне Бони не смогла пройти квалификацию и выйти в финал соревнований по толканию ядра. А Джуд выступил значительно лучше: он стал четвёртым в метании молота и показал лучший результат среди американских спортсменов за последние 36 лет.

И Джуд, и Бони были выбраны для взятия допинг-пробы сразу после завершения их соревнований. И у обоих нашли следы запрещённого кленбутерола, который способствует росту мышц.

Оба спортсмена были дисквалифицированы, их выгнали из Олимпийской деревни и отправили в США. Оба легкоатлета были отстранены от участия в соревнованиях на четыре года.

«Просто попробуй»

Позже Джуд Логан рассказал, что он действительно принимал кленбутерол в течение пяти месяцев до Олимпиады. Однако этот препарат ему рекомендовали как безопасную альтернативу стероидам.

«Я никогда не принимал стероиды. Как только я узнал, что кленбутерол включён в список запрещённых препаратов, то тут же перестал его принимать», — оправдывался Логан.

Интересно, что за несколько месяцев до Олимпиады Джуд Логан сдавал допинг-тест в США, и он был отрицательным.

Бони Дассе свою вину признала. Позже она рассказала, что принять препарат ей предложил её друг: «Он сказал: просто попробуй. И хотя я умею принимать решения самостоятельно, я ответила: «Это не навредит. Я попробую», – вспоминала Бони.

После этого случая Бони Дассе уже не принимала участия в международных соревнованиях.

Что касается Джуда Логана, то его спортивная карьера продолжилась. Несмотря на дисквалификацию из-за допинга, уже через четыре года после отбытия наказания метатель отправился на свою четвёртую Олимпиаду в Сидней-2000, где занял 39-е место.