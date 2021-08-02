«Прошу, выйди к ним». Как наш гимнаст успокоил разъярённых болельщиков на Олимпиаде-2004

Легендарная история об Алексее Немове. Полный зал готов был сорвать соревнования ради своего кумира. Но россиянин не позволил этого сделать.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов приехал в Афины-2004, чтобы красиво попрощаться с большим спортом и взять напоследок ещё одну медаль Олимпиады. Желательно золотую. Россиянину было на тот момент 28 лет – для спортивной гимнастики большой возраст. Немов это понимал и сделал ставку на перекладину, где у него была самая сложная программа среди всех участников. Надо было просто выполнить её чисто и без больших помарок.

Но судьи напортачили так, что за Немова вступился весь переполненный зал. И неизвестно, что было бы, если бы сам атлет не вышел к болельщикам и не успокоил их.

Немову устроили минутную овацию

В долгожданном финале Немов блестяще справился с перекладиной, не допустив серьёзных ошибок.

Единственная шероховатость, к которой у судей могли быть претензии, – небольшая помарка на соскоке. Это могло стоить гимнасту максимум одной десятой балла. Общая сумма баллов никак не могла быть ниже 9,850. А этого точно хватило бы для золотой медали.

Зал это прекрасно понимал, поэтому после выступления россиянина устроил легендарному гимнасту минутную овацию. Никто не сомневался, что перед ними пятикратный олимпийский чемпион, который завершает свою гениальную карьеру.

Оценки судей – шок!

А затем на табло показали оценки судей – 9,725.

Что это вообще было? Зрители не могли поверить в то, что увидели. Здесь должна была быть какая-то ошибка. Потому что в здравом уме судьи не могли поставить такое за практически идеальное выступление Немова. Это означало не только то, что Алексей лишался шансов на победу, об этом речи уже не шло с такими баллами. Даже просто медаль была недостижима!

И началось то, что вошло в историю. Весь зал начал гудеть так, что становилось страшно. И это при том, что россиян там практически не было. За Немова было обидно абсолютно всем.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Зал и не думал останавливаться в своём негодовании. Гул продолжался более 10 минут, и было совершенно очевидно, что люди не прекратят выражать свои эмоции. Соревнования были под реальной угрозой срыва. Да и вся Олимпиада была на грани грандиозного скандала.

Что наделали судьи?

Судьи поняли, что сделали что-то очень плохое. И попытались исправить ситуацию. Но, честно говоря, лучше бы они этого не делали. Их план получился удивительно паршивым. Они начали пересчитывать оценки Немова прямо на месте – такого ещё никогда не было!

Видимо, судьи считали, что уже этим жестом успокоят разгорячённую толпу. Но не тут-то было.

Арбитры подняли баллы Немову до 9,762. Воровство, издевательство – как только не называли этот поступок судей, потому что этих оценок всё равно не хватало россиянину даже для медали.

У Немова во второй раз за 10 минут украли звание олимпийского чемпиона. И на трибунах началось ещё более ярое негодование.

«Алекс, прошу тебя, выйди к ним»

Кто-то из болельщиков даже стал спускаться к судьям. И вряд ли с хорошими намерениями. Ситуация была близка к катастрофе. Следующим должен был выступать американец Пол Хэмм, который уже давно был с Немовым в хороших, дружеских отношениях. Пол подошёл к россиянину и сказал: «Алекс, прошу тебя, выйди к ним, скажи им что-нибудь».

На всей планете был лишь один человек, который мог исправить эту ситуацию. Пол Хэмм это прекрасно понимал. Понял это и Немов. Алексей вышел к трибунам, поклонился им в знак благодарности за их любовь и чувство надежды, которые они ему подарили. А потом жестами дирижёра принялся рассаживать их по своим местам и успокаивать.

Немов получил нечто большее, чем медаль

Конечно, болельщики не могли не послушаться своего кумира. Им пришлось смириться с дикой несправедливостью ради него. Соревнования в итоге продолжились, победу одержал Игор Кассина, а Немов занял пятое место. Но это не волновало вообще никого.

Алексей позже признался, что просто не мог поступить иначе. И отметил, что каждый раз, когда прокручивает в голове моменты того вечера, у него бегут мурашки по телу. Это тот случай, когда благодарность зрителей дороже олимпийской медали. Немова навсегда запомнят не только как великого чемпиона, но и как выдающегося человека.