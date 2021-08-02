Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2020, гимнастика: россиянина Дениса Аблязина засудили: результат, реакция болельщиков – критика арбитров

«Обдирают так, что даже смешно!» Россиян разозлил скандал с нашим гимнастом на Олимпиаде
Алексей Адамов
Россиян разозлил скандал с нашим гимнастом
Аудио-версия:
Комментарии
Денис Аблязин лишился заслуженного золота, но для болельщиков он – настоящий чемпион. А вот к судьям и тренерам масса вопросов.

Судьи совершенно необоснованно оставили российского спортсмена без золота Олимпийских игр. Гимнаст Денис Аблязин совершил две прекрасные попытки в опорном прыжке и не проиграл никому из соперников и тысячной балла, но тем не менее довольствовался лишь серебром. Произошло это потому, что арбитры выставили ему идентичные баллы с корейцем Че Хван Сином, и в итоге азиатский спортсмен оказался выше из-за более высокой сложности.

Специалисты и болельщики уверены, что безоговорочно лучшим в опорном прыжке был именно Аблязин, а арбитры лишь воспользовались коллизиями правил, чтобы не дать России завоевать ещё одно золото.
Россиян разозлил скандал с нашим гимнастом на Олимпиаде.

Судьи украли золото у российского гимнаста на Олимпиаде-2020. Аблязин заслужил победу! Судьи украли золото у российского гимнаста на Олимпиаде-2020. Аблязин заслужил победу!

Аблязин проиграл при одинаковых оценках. Как?

28-летний Денис Аблязин приехал в Токио на свою третью Олимпиаду и внёс огромный вклад в исторический успех сборной России в командном многоборье. Для полной коллекции престижных мировых титулов опытнейшему гимнасту, прошедшему через целую череду тяжёлых травм, не хватало только золота в отдельном виде. И он сделал всё, чтобы его добыть.

Денис выступал после основного фаворита, Че Хван Сина из Южной Кореи. Тот поставил первым очень сложный прыжок сложностью 6,0 и допустил ошибку, однако во второй попытке идеально исполнил более простой элемент и получил среднюю оценку 14,783 балла.

Аблязин оба прыжка делал с коэффициентом сложности 5,6. Таким же, какой был у второго прыжка Че Хван Сина. И если в первой попытке была помарка, то во второй, казалось, не к чему придраться. Однако судьи поставили за исполнение 9,200 балла, что на 0,033 меньше, чем у корейца. В результате по средней оценке оба гимнаста набрали 14,783 балла, а дальше, руководствуясь правилами, арбитры отдали преимущество тому, кто заявил более высокую сложность. То есть корейцу.

Российского гимнаста справедливо оставили без золота Олимпиады. Всё по правилам! Российского гимнаста справедливо оставили без золота Олимпиады. Всё по правилам!

«Просто украли золотую медаль»

Несправедливость судейского решения была очевидна как рядовым болельщикам, так и гуру спортивной гимнастики. Так, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Лидия Иванова, комментировавшая соревнования в эфире «Матч ТВ», не сдерживала эмоций после спорного решения.

«Украли! И сейчас я не хочу заниматься рассуждениями. Просто украли у него золотую медаль. Это тысячные доли. Милые мои, тут вообще не придраться. Судьи понимают, что никто их за шкирку не вытащит и не скажет: «Ах, ты подсудил!». Они понимали, что выставлять 9,1 или 9,2 — это их право», — возмущалась Иванова.

«Хочется плакать и материться»

Нет предела возмущению и у российских болельщиков, которые уверены, что Дениса засудили и лишили заслуженного золота. В официальном «инстаграме» Олимпийского комитета России и на странице «Чемпионата» полно комментариев с претензиями к арбитрам. Болельщики поздравляют Дениса с прекрасным выступлением и пишут, что для них он – истинный чемпион.

— Засудили Дениса. Он должен был поделить первое место с корейцем. Украли золото у нас.

— Ну как так можно засуживать!

— Всё равно не дают нашим ещё раз золото взять. Несправедливость.

Также многих болельщиков интересует, почему российская сторона не стала подавать протест на откровенно несправедливые судейские решения. Вопросов к тренерам немало.

— Почему не подали протест? Почему за наших ребят не борются спортивные руководители? Вчера легкоатлетам вручили две золотые медали!

— Герой, однозначно золотой для всех нас!

— Обдирают так, что даже смешно. Япония, ты опускаешься всё ниже и ниже. Денис и Никита, браво!

— Хочется плакать и материться. Но ты всё равно для нас золотой. Спасибо тебе! Наша гордость.

— Золото наше! Сразу понятно, что засудили! Это не судейство, а сплошная политика.

По обилию возмущённых комментариев видно, насколько россиян разозлил скандал с нашим гимнастом Аблязиным на Олимпиаде. Ещё бы, ведь Денис заслужил личное золото на своей третьей Олимпиаде, но лишился его, кажется, не по спортивным причинам.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021