Денис Аблязин лишился заслуженного золота, но для болельщиков он – настоящий чемпион. А вот к судьям и тренерам масса вопросов.

«Обдирают так, что даже смешно!» Россиян разозлил скандал с нашим гимнастом на Олимпиаде

Судьи совершенно необоснованно оставили российского спортсмена без золота Олимпийских игр. Гимнаст Денис Аблязин совершил две прекрасные попытки в опорном прыжке и не проиграл никому из соперников и тысячной балла, но тем не менее довольствовался лишь серебром. Произошло это потому, что арбитры выставили ему идентичные баллы с корейцем Че Хван Сином, и в итоге азиатский спортсмен оказался выше из-за более высокой сложности.

Специалисты и болельщики уверены, что безоговорочно лучшим в опорном прыжке был именно Аблязин, а арбитры лишь воспользовались коллизиями правил, чтобы не дать России завоевать ещё одно золото.

Россиян разозлил скандал с нашим гимнастом на Олимпиаде.

Аблязин проиграл при одинаковых оценках. Как?

28-летний Денис Аблязин приехал в Токио на свою третью Олимпиаду и внёс огромный вклад в исторический успех сборной России в командном многоборье. Для полной коллекции престижных мировых титулов опытнейшему гимнасту, прошедшему через целую череду тяжёлых травм, не хватало только золота в отдельном виде. И он сделал всё, чтобы его добыть.

Денис выступал после основного фаворита, Че Хван Сина из Южной Кореи. Тот поставил первым очень сложный прыжок сложностью 6,0 и допустил ошибку, однако во второй попытке идеально исполнил более простой элемент и получил среднюю оценку 14,783 балла.

Аблязин оба прыжка делал с коэффициентом сложности 5,6. Таким же, какой был у второго прыжка Че Хван Сина. И если в первой попытке была помарка, то во второй, казалось, не к чему придраться. Однако судьи поставили за исполнение 9,200 балла, что на 0,033 меньше, чем у корейца. В результате по средней оценке оба гимнаста набрали 14,783 балла, а дальше, руководствуясь правилами, арбитры отдали преимущество тому, кто заявил более высокую сложность. То есть корейцу.

«Просто украли золотую медаль»

Несправедливость судейского решения была очевидна как рядовым болельщикам, так и гуру спортивной гимнастики. Так, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Лидия Иванова, комментировавшая соревнования в эфире «Матч ТВ», не сдерживала эмоций после спорного решения.

«Украли! И сейчас я не хочу заниматься рассуждениями. Просто украли у него золотую медаль. Это тысячные доли. Милые мои, тут вообще не придраться. Судьи понимают, что никто их за шкирку не вытащит и не скажет: «Ах, ты подсудил!». Они понимали, что выставлять 9,1 или 9,2 — это их право», — возмущалась Иванова.

«Хочется плакать и материться»

Нет предела возмущению и у российских болельщиков, которые уверены, что Дениса засудили и лишили заслуженного золота. В официальном «инстаграме» Олимпийского комитета России и на странице «Чемпионата» полно комментариев с претензиями к арбитрам. Болельщики поздравляют Дениса с прекрасным выступлением и пишут, что для них он – истинный чемпион.

— Засудили Дениса. Он должен был поделить первое место с корейцем. Украли золото у нас.

— Ну как так можно засуживать!

— Всё равно не дают нашим ещё раз золото взять. Несправедливость.

Также многих болельщиков интересует, почему российская сторона не стала подавать протест на откровенно несправедливые судейские решения. Вопросов к тренерам немало.

— Почему не подали протест? Почему за наших ребят не борются спортивные руководители? Вчера легкоатлетам вручили две золотые медали!

— Герой, однозначно золотой для всех нас!

— Обдирают так, что даже смешно. Япония, ты опускаешься всё ниже и ниже. Денис и Никита, браво!

— Хочется плакать и материться. Но ты всё равно для нас золотой. Спасибо тебе! Наша гордость.

— Золото наше! Сразу понятно, что засудили! Это не судейство, а сплошная политика.

По обилию возмущённых комментариев видно, насколько россиян разозлил скандал с нашим гимнастом Аблязиным на Олимпиаде. Ещё бы, ведь Денис заслужил личное золото на своей третьей Олимпиаде, но лишился его, кажется, не по спортивным причинам.