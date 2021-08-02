«Обдирают так, что даже смешно!» Россиян разозлил скандал с нашим гимнастом на Олимпиаде

Судьи совершенно необоснованно оставили российского спортсмена без золота Олимпийских игр. Гимнаст Денис Аблязин совершил две прекрасные попытки в опорном прыжке и не проиграл никому из соперников и тысячной балла, но тем не менее довольствовался лишь серебром. Произошло это потому, что арбитры выставили ему идентичные баллы с корейцем Че Хван Сином, и в итоге азиатский спортсмен оказался выше из-за более высокой сложности.
Специалисты и болельщики уверены, что безоговорочно лучшим в опорном прыжке был именно Аблязин, а арбитры лишь воспользовались коллизиями правил, чтобы не дать России завоевать ещё одно золото.
Россиян разозлил скандал с нашим гимнастом на Олимпиаде.
Аблязин проиграл при одинаковых оценках. Как?
28-летний Денис Аблязин приехал в Токио на свою третью Олимпиаду и внёс огромный вклад в исторический успех сборной России в командном многоборье. Для полной коллекции престижных мировых титулов опытнейшему гимнасту, прошедшему через целую череду тяжёлых травм, не хватало только золота в отдельном виде. И он сделал всё, чтобы его добыть.
Денис выступал после основного фаворита, Че Хван Сина из Южной Кореи. Тот поставил первым очень сложный прыжок сложностью 6,0 и допустил ошибку, однако во второй попытке идеально исполнил более простой элемент и получил среднюю оценку 14,783 балла.
Аблязин оба прыжка делал с коэффициентом сложности 5,6. Таким же, какой был у второго прыжка Че Хван Сина. И если в первой попытке была помарка, то во второй, казалось, не к чему придраться. Однако судьи поставили за исполнение 9,200 балла, что на 0,033 меньше, чем у корейца. В результате по средней оценке оба гимнаста набрали 14,783 балла, а дальше, руководствуясь правилами, арбитры отдали преимущество тому, кто заявил более высокую сложность. То есть корейцу.
«Просто украли золотую медаль»
Несправедливость судейского решения была очевидна как рядовым болельщикам, так и гуру спортивной гимнастики. Так, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Лидия Иванова, комментировавшая соревнования в эфире «Матч ТВ», не сдерживала эмоций после спорного решения.
«Украли! И сейчас я не хочу заниматься рассуждениями. Просто украли у него золотую медаль. Это тысячные доли. Милые мои, тут вообще не придраться. Судьи понимают, что никто их за шкирку не вытащит и не скажет: «Ах, ты подсудил!». Они понимали, что выставлять 9,1 или 9,2 — это их право», — возмущалась Иванова.
«Хочется плакать и материться»
Нет предела возмущению и у российских болельщиков, которые уверены, что Дениса засудили и лишили заслуженного золота. В официальном «инстаграме» Олимпийского комитета России и на странице «Чемпионата» полно комментариев с претензиями к арбитрам. Болельщики поздравляют Дениса с прекрасным выступлением и пишут, что для них он – истинный чемпион.
— Засудили Дениса. Он должен был поделить первое место с корейцем. Украли золото у нас.
— Ну как так можно засуживать!
— Всё равно не дают нашим ещё раз золото взять. Несправедливость.
Также многих болельщиков интересует, почему российская сторона не стала подавать протест на откровенно несправедливые судейские решения. Вопросов к тренерам немало.
— Почему не подали протест? Почему за наших ребят не борются спортивные руководители? Вчера легкоатлетам вручили две золотые медали!
— Герой, однозначно золотой для всех нас!
— Обдирают так, что даже смешно. Япония, ты опускаешься всё ниже и ниже. Денис и Никита, браво!
— Хочется плакать и материться. Но ты всё равно для нас золотой. Спасибо тебе! Наша гордость.
— Золото наше! Сразу понятно, что засудили! Это не судейство, а сплошная политика.
По обилию возмущённых комментариев видно, насколько россиян разозлил скандал с нашим гимнастом Аблязиным на Олимпиаде. Ещё бы, ведь Денис заслужил личное золото на своей третьей Олимпиаде, но лишился его, кажется, не по спортивным причинам.
- 2 августа 2021
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