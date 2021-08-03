США ходят по тонкому льду на Олимпиаде. Последствия могут быть очень печальными

Завершился главный матч четвертьфинального этапа плей-офф на Олимпийских играх – 2020. 15-кратный победитель Олимпиады сборная США встречалась с действующим чемпионом мира Испанией. Несмотря на все существующие в команде сложности, подопечным Грега Поповича всё-таки удалось устранить победителей мирового первенства из борьбы за медали Олимпийских игр.

В первой десятиминутке американцам удалось выйти вперёд, и разница в счёте доходила до 7 очков. Но за три минуты до конца отрезка усилиями набравшего 13 очков Рики Рубио и Серхио Льюля испанцы смогли отыграться – 21:19. Во второй четверти они продолжили наращивать преимущество, доводя преимущество до «+10». Но за минуту до большого перерыва отставание американцев сократили пять очков Кевина Дюранта, а за 8 секунд до сирены счёт сравнял оформивший данк Зак Лавин – 43:43.

В первой половине испанцы подчистую выиграли подбор, поставили аж 6 блок-шотов (против 0 у соперника). Но с чем у команды были проблемы, так это с дальними бросками. У испанских игроков просто не летело из-за дуги – за первые 20 минут они реализовали всего 3 из 15 трёхочковых (20%). Два из них на свой счёт записал Серхио Родригес. К тому же уже до большого перерыва подопечные Серджио Скариоло допустили много ненужных потерь – к большому перерыву их было 8.

А вот третью четверть испанцы начали плохо – они замедлились, начали испытывать проблемы с реализацией даже из-под кольца. Чего стоят хотя бы два нереализованных Клавером лэй-апа. Но Рики Рубио не оставлял попыток вытащить команду в одиночку. И к концовке третьего отрезка с пришедшим на помощь Вилли Эрнангомесом им всё-таки удалось сократить отставание с 16 до 6 очков – 63:69. Но окончательно вернуться в игру Испании не удалось. К безусловному лидеру США в нападении Кевину Дюранту подключились Джру Холидэй и Джейсон Тейтум, и остановить их изрядно вымотанным испанцам было уже не под силу. Встреча завершилась с двузначным преимуществом американцев – 95:81.

Самым результативным игроком матча стал Рубио – он записал на свой счёт 38 из 81 набранного Испанией очка, то есть 47%. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов в активе Эрнангомеса. В составе сборной США лучшим стал Кевин Дюрант – 29 очков, 2 подбора и 4 передачи.

В испанском баскетболе наступает время смены поколений. Вызов именитых ветеранов в сборную себя не оправдал – братья Газоли и Руди Фернандес, например, в сегодняшнем матче на троих не набрали ни одного очка. И для них эта Олимпиада наверняка станет последней – для 41-летнего Пау уж точно. Серджио Скариоло, которому предложили продлить контракт до следующих Игр, придётся строить новую команду. И это задача не из простых. Единственный молодой игрок, который защищал цвета испанской команды на этих Играх, это недавно перебравшийся из «Реала» в клуб НБА «Хьюстон Рокетс» Усман Гаруба – ему всего 19 лет. Ещё поиграют 25-летний Альберто Абальде и 27-летний Эрнангомес. Но как будет выглядеть обновлённый коллектив и чего от него ожидать, пока тяжело даже представить.

Что касается США, победа не выглядит особо впечатляющей. Американцы уже не в первый раз ходят по тонкому льду. Проваливают первую половину (так было даже в матче с Чехией на групповом этапе) и на чистом индивидуальном мастерстве лидеров дожимают соперника во второй. Возрастную и подуставшую Испанию сломить удалось, хотя даже во второй половине моментами при разнице в 4-6 очков была реальная интрига. Но с той же более молодой и энергичной Францией справиться на групповом этапе не удалось. Скорее всего, следующим соперником подопечных Грега Поповича будет Австралия. Это команда опытная (но не старая, как Испания) и достаточно свежая, чтобы оказывать сопротивление на протяжении всей игры. Защищаться в сборной Австралии тоже умеют. Не исключено, что американцев ждут печальные последствия, если повторится уровень баскетбола как в матче с Испанией.

В другой половине турнирной сетки уже определился первый полуфиналист – им предсказуемо стала сборная Словении во главе с Лукой Дончичем, которая разгромила Германию (94:70). Встретятся ли американцы и словенцы в финале соревнований, станет известно уже 5 августа – именно в этот день состоятся оба полуфинальных матча.