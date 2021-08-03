Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2020, баскетбол: США обыграли Испанию и вышли в полуфинал

США ходят по тонкому льду на Олимпиаде. Последствия могут быть очень печальными
Арина Ершова
США обыграли Испанию и вышли в полуфинал
Аудио-версия:
Комментарии
Нельзя постоянно выпадать отрезками и тащить за счёт таланта Кевина Дюранта. Дальше у американцев пойдут по-настоящему серьёзные соперники.

Завершился главный матч четвертьфинального этапа плей-офф на Олимпийских играх – 2020. 15-кратный победитель Олимпиады сборная США встречалась с действующим чемпионом мира Испанией. Несмотря на все существующие в команде сложности, подопечным Грега Поповича всё-таки удалось устранить победителей мирового первенства из борьбы за медали Олимпийских игр.

В первой десятиминутке американцам удалось выйти вперёд, и разница в счёте доходила до 7 очков. Но за три минуты до конца отрезка усилиями набравшего 13 очков Рики Рубио и Серхио Льюля испанцы смогли отыграться – 21:19. Во второй четверти они продолжили наращивать преимущество, доводя преимущество до «+10». Но за минуту до большого перерыва отставание американцев сократили пять очков Кевина Дюранта, а за 8 секунд до сирены счёт сравнял оформивший данк Зак Лавин – 43:43.

США грозит ранний вылет, для Луки расчищен путь к золоту. Расклады на плей-офф Олимпиады США грозит ранний вылет, для Луки расчищен путь к золоту. Расклады на плей-офф Олимпиады

В первой половине испанцы подчистую выиграли подбор, поставили аж 6 блок-шотов (против 0 у соперника). Но с чем у команды были проблемы, так это с дальними бросками. У испанских игроков просто не летело из-за дуги – за первые 20 минут они реализовали всего 3 из 15 трёхочковых (20%). Два из них на свой счёт записал Серхио Родригес. К тому же уже до большого перерыва подопечные Серджио Скариоло допустили много ненужных потерь – к большому перерыву их было 8.

А вот третью четверть испанцы начали плохо – они замедлились, начали испытывать проблемы с реализацией даже из-под кольца. Чего стоят хотя бы два нереализованных Клавером лэй-апа. Но Рики Рубио не оставлял попыток вытащить команду в одиночку. И к концовке третьего отрезка с пришедшим на помощь Вилли Эрнангомесом им всё-таки удалось сократить отставание с 16 до 6 очков – 63:69. Но окончательно вернуться в игру Испании не удалось. К безусловному лидеру США в нападении Кевину Дюранту подключились Джру Холидэй и Джейсон Тейтум, и остановить их изрядно вымотанным испанцам было уже не под силу. Встреча завершилась с двузначным преимуществом американцев – 95:81.

США рискуют потерять величие, Франция может крупно разочаровать. Расклады на ОИ в Токио США рискуют потерять величие, Франция может крупно разочаровать. Расклады на ОИ в Токио

Самым результативным игроком матча стал Рубио – он записал на свой счёт 38 из 81 набранного Испанией очка, то есть 47%. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов в активе Эрнангомеса. В составе сборной США лучшим стал Кевин Дюрант – 29 очков, 2 подбора и 4 передачи.

В испанском баскетболе наступает время смены поколений. Вызов именитых ветеранов в сборную себя не оправдал – братья Газоли и Руди Фернандес, например, в сегодняшнем матче на троих не набрали ни одного очка. И для них эта Олимпиада наверняка станет последней – для 41-летнего Пау уж точно. Серджио Скариоло, которому предложили продлить контракт до следующих Игр, придётся строить новую команду. И это задача не из простых. Единственный молодой игрок, который защищал цвета испанской команды на этих Играх, это недавно перебравшийся из «Реала» в клуб НБА «Хьюстон Рокетс» Усман Гаруба – ему всего 19 лет. Ещё поиграют 25-летний Альберто Абальде и 27-летний Эрнангомес. Но как будет выглядеть обновлённый коллектив и чего от него ожидать, пока тяжело даже представить.

США впервые останутся без медалей Олимпиады? Американская сборная рассыпается на глазах США впервые останутся без медалей Олимпиады? Американская сборная рассыпается на глазах

Что касается США, победа не выглядит особо впечатляющей. Американцы уже не в первый раз ходят по тонкому льду. Проваливают первую половину (так было даже в матче с Чехией на групповом этапе) и на чистом индивидуальном мастерстве лидеров дожимают соперника во второй. Возрастную и подуставшую Испанию сломить удалось, хотя даже во второй половине моментами при разнице в 4-6 очков была реальная интрига. Но с той же более молодой и энергичной Францией справиться на групповом этапе не удалось. Скорее всего, следующим соперником подопечных Грега Поповича будет Австралия. Это команда опытная (но не старая, как Испания) и достаточно свежая, чтобы оказывать сопротивление на протяжении всей игры. Защищаться в сборной Австралии тоже умеют. Не исключено, что американцев ждут печальные последствия, если повторится уровень баскетбола как в матче с Испанией.

В другой половине турнирной сетки уже определился первый полуфиналист – им предсказуемо стала сборная Словении во главе с Лукой Дончичем, которая разгромила Германию (94:70). Встретятся ли американцы и словенцы в финале соревнований, станет известно уже 5 августа – именно в этот день состоятся оба полуфинальных матча.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021