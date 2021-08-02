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Олимпиада-2020, баскетбол, плей-офф: Словения – Германия, США – Испания, Франция – Италия, Австралия – Аргентина

США грозит ранний вылет, для Луки расчищен путь к золоту. Расклады на плей-офф Олимпиады
Арина Ершова
Расклады на плей-офф Олимпиады
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Во всех парах есть явные фавориты, но исключать сенсации нельзя. 41-летний Луис Скола может приятно удивить, а Франция сильно разочаровать.

Определились участники четвертьфинала Олимпийских игр в Токио. По итогам группового этапа были сформированы две корзины, и в результате жеребьёвки все восемь сборных узнали своих следующих соперников. В первую корзину при жеребьёвке попали победители групп – Словения, Франция, Австралия, а также сборная США, которая стала лучшей среди команд, занявших второе место. Во вторую корзину отправились Испания, Италия, а также вышедшие с третьего места Аргентина и Германия. В четвертьфинале нас ждут следующие матчи: Франция – Италия, США – Испания, Словения – Германия и Австралия – Аргентина.

Главным противостоянием на первой стадии плей-офф, само собой, станет встреча между сборными США и Испании. Шансов на медали Олимпиады лишится либо 15-кратный победитель Игр, либо действующий чемпион мира. При этом Испания имеет все шансы стать второй сборной, доставившей проблемы американцам в Токио. В первом матче группового этапа «звёздно-полосатые» впервые за 14 лет проиграли на Олимпиаде — поражение подопечным Грега Поповича нанесла команда Франции.

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Сборную Франции испанцы не так давно обыграли дважды – это произошло в контрольных товарищеских матчах перед Олимпиадой. Но на групповом этапе они так же, как и сборная США, потерпели одно поражение. Подопечные Серджио Скариоло уступили словенцам, которые на своих дебютных Играх пока выступают очень хорошо. Однако в этом матче испанцы, несмотря ни на что, в очередной раз продемонстрировали свои навыки игры в обороне. У них нет сложностей ни с зонной, ни с персональной защитой, ни со сдваиваниями. И это может стать проблемой для сборной США.

Две недели назад американцы обыграли Испанию (83:76) в последнем для обеих команд товарищеском матче перед Играми. Ту встречу испанцы провалили в концовке. Вероятно, экономили силы перед стартом Олимпиады, ведь в ходе турнира они пока что выглядят вполне уверенно. Подопечные Серджио Скариоло откровенно уступают американцам по таланту, но в плане организации игры выглядят интереснее. Пиренейцы не пытаются просто перебросать соперника. Хотя это и объяснимо – игроков уровня Кевина Дюранта и Дэмьена Лилларда у Испании нет.

Возраст является преимуществом и в то же время главным недостатком «красных». Смогут ли ветераны испанской сборной выстоять все 40 минут против звёзд НБА – пока неясно. В последних матчах США одержали две разгромные победы над Ираном и Чехией, но Испания – соперник уровнем куда выше. Пока тренерский штаб Поповича не придумал чего-то интересного в плане организации. Защита практически не работает, победы добываются на чистых «скиллах» Дюранта, Лилларда, Зака Лавина, Джейсона Тейтума и остальных. Испания – команда, которая умеет играть в обороне. И может создать проблемы даже Дюранту. США реально грозит ранний вылет, если удача будет на стороне Испании.

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В остальных четвертьфинальных парах есть явные фавориты. Словения со звёздным Лукой Дончичем должна легко справляться с Германией. Немцы чудом вышли в плей-офф с третьего места, обыграв на групповом этапе только сборную Нигерии (пусть и на 2/3 состоящую из игроков НБА, но бездумную и подчистую провалившую турнир). 22-летний Дончич уже стал обладателем нескольких олимпийских рекордов. Даже в матче с испанцами он, постоянно находясь под двойной опекой, остановился в шаге от ещё одного исторического достижения. Лука мог стать третьим игроком после Александра Белова и Леброна Джеймса, оформившим трипл-дабл на Олимпиаде, но набрал только 9 ассистов.

Тут подвели партнёры по команде, не сумевшие реализовать непостижимое количество свободных бросков после передач Дончича. Но даже это не помешало выиграть — в непростом матче с чемпионами мира подопечные Александра Секулича отыгрались с «-12». И останавливаться точно не собираются. То есть закрыть одного Луку мало. Дончич может не набирать много очков, однако окажет огромное влияние на игру иными способами. Стоит отметить, что Словения избежит встречи с США до финала. То есть для Луки и компании фактически расчищен путь к золоту. Победа над Германией фактически не вызывает сомнений, потенциальный полуфинал с Францией тоже не выглядит непроходимым барьером.

Французов, не потерпевших ни одного поражения на групповом этапе, вряд ли будут ждать сложности в матче с Италией. Несмотря на то что в коллективе Венсана Колле в последние годы наблюдается застой, в плане индивидуального мастерства Франция превосходит большинство команд, выступающих на турнире. В том числе и итальянцев. И хотя главными претендентами на золото французов назвать нельзя, сборную Италии они могут пройти достаточно легко. Эван Фурнье, Руди Гобер, Нандо Де Коло и компания уже обыграли сборную США, которую традиционно принято считать фаворитом Олимпиады, а впоследствии одержали две разгромные победы над Чехией и Ираном. Конечно, итальянцы могут цепляться, как было в игре с мощной Австралией (81:84) на групповом этапе. Полностью возможность апсета в этой паре исключать не стоит. Франция под руководством Колле любит преподносить неприятные сюрпризы в неожиданный момент.

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Австралию можно уверенно назвать фаворитом в матче с Аргентиной. В австралийской сборной вместо отсутствующего Бена Симмонса роль лидера на себя взял Патрик Миллз из «Сан-Антонио Спёрс». В трёх матчах он в среднем набирал 21,7 очка, что пока является третьим результатом на турнире (после непревзойдённого Дончича и уже прекратившего выступление на Играх японского форварда «Вашингтон Уизардс» Руи Хачимуры).

А вот у аргентинцев вся надежда только на 41-летнего Луиса Сколу и выступающего за «Денвер Наггетс» Факундо Кампаццо. На групповом этапе команда Серхио Эрнандеса смогла обыграть только хозяев турнира – японцев. В матчах со Словенией и Испанией усилий звёзд аргентинского баскетбола не хватило. Скорее всего, банально не хватит класса и для прохода Австралии. Но всё-таки эта пара не такая односторонняя, как Словения – Германия. Баскетболисты сборной Аргентины опытные и сыгранные. На ЧМ-2019 практически этот же состав сенсационно выбил Францию и Сербию и дошёл до финала. Возможно, им повезёт и удастся устроить ещё один громкий апсет.

Стоит отметить, что зрителей будут ждать достаточно интересные полуфиналы. Победитель четвертьфинальной игры Италия – Франция выйдет на Словению или Германию, а триумфатор матча США и Испании – на Австралию или Аргентину. Самым громким противостоянием могла бы стать встреча американцев и словенцев, но, учитывая расположение команд в сетке, эти сборные смогут сыграть друг с другом только в финале турнира. Несмотря на то что уже сейчас в трёх из четырёх матчей четвертьфинала можно выделить явных фаворитов, плей-офф обещает быть интересным. Старт игр на выбывание уже 3 августа. Полуфиналы состоятся 5 августа, а ещё спустя два дня мы узнаем, кто же всё-таки увезёт на родину золотые медали Олимпийских игр – 2020.

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