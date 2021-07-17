«Меня интересует только золото». Что ждёт российских борцов на Олимпиаде в Токио

Борцы традиционно вносят весомый вклад в медальную копилку сборной на Олимпиаде. Последний раз советские и российские спортсмены уступали в общем зачёте в далёком 1968 году. На Олимпиаде-2020 в борьбе будет разыграно 18 комплектов медалей, по шесть в каждом виде. В большинстве категорий россияне — фавориты.

Каковы шансы сборной России в Токио и кто составит конкуренцию?

Расписание борцовского турнира на Олимпиаде

Соревнования по борьбе на Олимпийских играх пройдут с 1 по 7 августа. Первыми по традиции начнут турнир представители греко-римской борьбы. Практически одновременно с ними будут соревноваться женщины. В мужской вольной борьбе медали будут разыграны под занавес соревнований.

Дрим-тим в греко-римской борьбе

В греко-римской борьбе Россию представят сразу пять чемпионов мира: Сергей Емелин (до 60 кг), Артём Сурков (до 67 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг), Муса Евлоев (до 97 кг), Сергей Семёнов (до 130 кг). Наши парни не квалифицировались на Олимпиаду только в категории до 87 кг — олимпийскому чемпиону Давиту Чакветадзе не хватило для этого одного балла.

В греко-римской борьбе Россия может рассчитывать как минимум на три медали. Однозначным лидером сборной является двукратный чемпион мира Муса Евлоев. Победная серия спортсмена длится с 2018 года. В последние годы в категории до 97 кг у россиянина так и не появилось сильного конкурента. Так что у Евлоева большие шансы стать олимпийским чемпионом.

На медали могут претендовать и борцы из Мордовии Сергей Емелин и Артём Сурков. Спортсмены выигрывали чемпионат мира — 2018, однако на следующий год не смогли защитить свои титулы. В Токио Емелину предстоит взять реванш у японца Кенъитиро Фумиты, обыгравшего его на первенстве планеты в Нур-Султане. Главным конкурентом же Суркова станет олимпийский чемпион Рио кубинец Исмаэль Борреро.

Фото: РИА Новости

Сложнее забраться на пьедестал будет Александру Чехиркину. Борец прошёл напряжённый отбор на Игры, оставив двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова и чемпиона мира Абуязида Манцигова сидеть дома. Шансы Чехиркина на медаль Токио стоит оценивать осторожно. У 35-летнего чемпиона мира не самый большой опыт выступлений на престижных турнирах. Тем не менее, подарить сенсацию и сохранить лидерство России в категории до 77 кг он способен.

Пожалуй, меньше всего шансов на медаль у бронзового призёра Рио Сергея Семёнова. В самой тяжёлой категории уже почти четыре олимпийских цикла безоговорочно доминирует Михаин Лопес. В Токио кубинец едет за очередным золотом Игр. Помешать ему может двукратный призёр Олимпиады турок Рыза Каяалп. Семёнов попытается разочаровать обоих лидеров, но шансов на триумф у чемпиона мира крайне мало.

Почему у России практически нет шансов в женской борьбе

Сложнее всего будет добыть медали женской сборной. Здесь главная надежда на олимпийскую чемпионку Лондона Наталью Воробьёву, выступающую в категории до 76 килограммов. Повторить свой успех в Рио россиянка не смогла, что мотивировало её остаться в спорте до Токио. На Олимпиаде Воробьёва будет бороться за золото, однако остановить её могут и японка Хироэ Минагава, и американка Эделин Грей, и эстонка Эпп Мяэ.

Есть шансы на медаль у Ольги Хорошавцевой, выступающей в категории до 53 килограммов. Последние полтора года ни на одном турнире спортсменка не обходится без наград. А главная претендентка на победу Пак Ён Ми из КНДР на Олимпиаду в Токио не приедет. Хотя в этой категории много сильных спортсменок.

В категории до 57 кг Россию представит серебряный призёр Рио Валерия Коблова. Однако шансов на повторение успеха пятилетней давности у спортсменки крайне мало. Практически весь олимпийский цикл Валерия пробыла в декретном отпуске, а после возвращения и близко не показала блестящих результатов.

Фото: РИА Новости

Немного шансов на успех и у чемпионок Европы Стальвиры Оршуш (до 50 кг), Любови Овчаровой (до 62 кг) и Ханум Велиевой (до 68 кг). Спортсменки не славятся стабильностью и пока ещё уступают в классе своим конкуренткам из Азии и Америки.

На что претендуют российские вольники

Сильный состав подобрался у России в мужской вольной борьбе. Здесь наши борцы могут претендовать минимум на четыре медали. Однозначным лидером в весе до 57 килограммов является Заур Угуев. Победная серия двукратного чемпиона мира длится с 2018 года. В Токио россиянин едет за исполнением своей мечты. И хочется верить, что никто не сможет ему помешать. «Я никогда не был в Японии, наверное, она интересная, но сейчас меня в ней интересует только олимпийское золото — едем только за ним», — обещает Угуев.

На золото претендует и ещё один россиянин — действующий чемпион мира Гаджимурад Рашидов. Отец борца подчинил жизнь карьере сына, поэтому спортсмен мечтает воздать ему должное за всё и выиграть Олимпиаду. Что ж, а ведь у Рашидова для этого есть все шансы!

Претендовать на медаль может и двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков, выступающий в категории до 74 кг. Борец не уезжает с турниров без наград с 2016 года! В Токио ему будут противостоять призёр Рио из Италии Франк Чамизо и двукратный чемпион мира из США Кайл Дейк. Обойти их Сидакову вполне по силам.

Сложнее стать медалистом Токио будет Артуру Найфонову, выступающему в категории до 86 килограммов. Главными конкурентами россиянина станут олимпийский чемпион — 2016 из Ирана Хасан Яздани и чемпион мира из США Дэвид Тейлор.

Главная звезда российской сборной Абдулрашид Садулаев едет в Токио, чтобы защитить титул олимпийского чемпиона. После победы в Рио дагестанец проиграл лишь одну схватку — в финале чемпионата мира — 2017 против американца Кайла Снайдера. К Токио Садулаев подходит безоговорочным лидером в своей категории (до 97 кг).

Меньше всего шансов на медаль у россиян в категории до 125 килограммов. Здесь нашу страну будет представлять Сергей Козырев, в копилке которого значится лишь серебро чемпионата Европы — 2021. Вероятнее всего, в этой категории золото разыграют призёры Рио турок Таха Акгюль и грузин Гено Петриашвили.

Сколько медалей будет у российских борцов на Олимпиаде в Токио

С последних пяти Олимпиад российские борцы меньше девяти медалей не увозили. Наилучший результат наши спортсмены показали на Играх-2008 в Пекине. Тогда отечественные борцы завоевали 11 наград, семь из которых оказались золотыми. Медальный зачёт в Лондоне россияне тоже выиграли с 11 медалями, но тогда борцы одержали только четыре победы. Стоит отметить, что меньше четырёх золотых наград на Олимпиадах у наших спортсменов не было никогда.

Вряд ли спад произойдёт и в этом году. Наша команда, как и в Рио, вновь может рассчитывать на девять медалей, четыре из которых могут оказаться золотыми. На титул олимпийского чемпиона претендуют Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Абдулрашид Садулаев и Муса Евлоев. Но сотворить приятную сенсацию способен практически каждый спортсмен в нашей команде. Так что не стоит сомневаться, что борцы вновь внесут весомый вклад в общую копилку сборной России.