Парни, да как?! Россия победила Бразилию в фантастическом матче, мы в финале Олимпиады!

Тут вам не хоккей. Или…?

Россия – Бразилия в волейболе — это как Россия – Канада в хоккее. Очень громко, очень принципиально, обычно больно для нас, но когда вдруг не больно – нереально приятно. Тем более если речь об Олимпиаде и о плей-офф.

На двух последних Олимпиадах путь России к золоту заканчивался именно на Бразилии: в 2016-м мы проиграли в полуфинале, а четырьмя годами раньше выиграли в финале. О той грандиозной победе будут помнить в веках и слагать о ней легенды. Уже слагают.

Кстати, в полуфинал волейбольного турнира пробились все четыре команды группы В – даже французы, вышедшие с четвёртого места, обыграли Польшу. Ровно так же было на недавнем чемпионате мира по хоккею — 2021, а если ещё вспомнить, что и тут, и там Россия в четвертьфинале играла с Канадой, и именно победитель этой игры потом выигрывал турнир…

Могут ведь. Могут!

Хотя вряд ли Бразилия что-то знает про хоккей. Зато знает, как проиграла России уже здесь, в Токио, в третьем туре группового этапа – 0:3. Волейбол, который показали россияне в том матче, выглядел если не идеальным, то таким, которым вполне выигрывают Олимпиаду. Так что полуфинальный матч болельщики наверняка начинали с приятным ощущением – могут ведь, могут!

Вольвич, Волков, Яковлев, Михайлов, Клюка, Кобзарь – все лидеры сборной России были в порядке, все они вышли в старте. Бразилия тоже не испытывала проблем с составом, так что пиршество волейбола должно было быть полноценным и обильным. И, очень желательно, с тем самым нереально приятным итогом для нас.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Странно и печально

Уже в третьем розыгрыше бразильцы взяли повтор и не зря: Уоллес действительно зацепил палец нашего блока. Тренер Дал Зотто так бурно радовался этой удаче, словно как минимум выиграл уже второй сет. Что бросалось в глаза к счёту 8:6 в пользу Бразилии – нам было намного тяжелее в атаке. Забивали мы вымученно, лишь седьмое очко, набранное Михайловым из четвёртой зоны, оказалось монументальным. И тут же случился первый эйс в матче – Клюка идеально зарядил под заднюю линию.

Для пущей уверенности россиянам не хватало результативного блока – мяч от рук наших центральных летел куда угодно, только не в кусок «бразильской» площадки. А вот у Бразилии получилось – Соуза закрыл воздух Яковлеву и впервые в сете довел преимущество своей команды до трёх мячей – 13:10. А после нашей ошибки на подаче Бруно стало совсем грустно – 12:16. Тренерский перерыв Туомаса Саммельвуо ничем не помог – мы проигрывали партию в «одну калитку», не получалось вообще ничего. Это было странно и печально одновременно – 18:25.

Оказалось, что не казалось

В дебюте второго сета наконец-то заработал блок и «загорелся» Волков: сначала он спустил с небес на землю Уоллеса, а затем забил непростую доигровку – 4:1. Дал Зотто сразу взял перерыв – начало его категорически не устраивало. Хотя и продолжение, вероятно, тоже – россияне преобразились и начали забивать непростые мячи. Голубев дважды потащил «с пола», а Михайлов и Клюка отблагодарили его классными доигровками. При счёте 5:10 Бразилия снова взяла тайм-аут, после которого Уоллес зарядил в аут и немедленно присел на лавочку.

Красота случилась при счёте 13:7. Длиннющий розыгрыш, по ходу которого обе команды демонстрировали чудеса в защите, завершился роскошным блоком Яковлева для Лукарелли, который до этого момента вообще не ошибался. Казалось, теперь нужно просто и спокойно довести дело до победы, но оказалось, что только казалось: эйс Леала вынудил Саммельвуо брать перерыв, а от нашего преимущество осталось всего три очка – 16:13. Впрочем, на этом «камбэки» Бразилии и закончились: Россия соперника ближе не подпустила и довела сет до победы – 25:21.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Россия, что ты творишь?!

8:6 в пользу Бразилии – где-то мы уже такое видели. Да, в первом сете счёт был именно таким, и чем тогда закончилось дело – все помнят. Помнил и Саммельвуо, забирая свой тренерский тайм-аут и заодно выпуская на площадку Куркаева. Основная проблема сейчас была в Лукасе и его первом темпе – справиться с ним мы не могли, а потом бразильский центральный ещё и классно подал. 8:12 – отставание, дальше которого соперника отпускать было никак нельзя. И ещё – россияне проиграли все три длинных розыгрыша этого сета, в каждом из которых могли брать очко. Во второй партии было всё иначе.

12:20 – именно этот счёт не в пользу России в третьей партии нужно зафиксировать. Не потому, что в этом матче ещё никто не проигрывал с разницей в 8 очков. И не потому, что игра России в этот момент была максимально беспросветной. Просто из-за того, что было дальше. А дальше наша команда начала шаг за шагом подбираться к сопернику. Заставлять Дал Зотто судорожно брать перерывы и делать замены. Заставлять всех их лидеров нервничать и ошибаться. Заставлять их всех в ужасе смотреть на табло, где застыли цифры 24:23 в пользу… России! Наша команда выиграла отрезок со счётом 12:3 и позволила бразильцам набрать всего лишь ещё одно очко в этом сете. 26:24 – Россия, да что ты творишь?!

Да!!!

Как справиться с таким ударом? Ответ на этот вопрос могла знать только действительно великая команда. Бразилия – такая, нет сомнений, и она начала четвёртый сет с брейка и с 3:1, но россияне не только не отпустили соперника, но и сами повели в два мяча – 8:6. И вот тут уже бразильцы никак не могли подобраться к нашей команде, лишь при счёте 14:15 Уоллесу удалось забить брейковый мяч. Но Михайлов тут же вернул нам двухочковое преимущество, и тут же Панков, вышедший под подачу, исполнил эйс – 18:15.



Перерыв Дал Зотто сработал: его команда сравняла счёт, причём не без помощи второго арбитра, принявшего совершенно непонятное решение при, казалось бы, чистом очке россиян. Но никакие судьи, никакие волейбольные боги, никто сегодня не мог доказать: на великую Бразилию есть более великая команда. 24:23, атака Егора Клюки и да, Россия – в финале Олимпиады!



Теперь осталось только выиграть это золото. И в веках появятся новые легенды…