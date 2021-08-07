Два футболиста РПЛ вернутся в Россию с золотыми медалями.

Как же здорово сыграл футболист «Зенита»! Малком забил победный мяч в финале Олимпиады

В финале мужского футбольного турнира Олимпийских игр в Токио встретились сборные Бразилии и Испании, которые решали, кому достанутся золотые медали. Полузащитник «Зенита» Малком не попал в стартовый состав и занял место на скамейке запасных, а защитника ЦСКА Бруно Фукса не оказалось даже в заявке.

Зато бразильский нападающий Клаудиньо, который вот-вот должен перейти в «Зенит», оказался в старте и занял позицию на левом фланге. Другой потенциальный новичок питерцев Матеус Кунья, за которого сине-бело-голубые на днях предлагали € 25 млн, расположился под нападающим Ришарлисоном.

Испанцы начали увереннее и завладели преимуществом в игре. Уже на 16-й минуте команда Луиса де ла Фуэнте могла открыть счёт в матче, но бразильский защитник Диего Карлос вынес мяч с линии ворот.

К середине первого тайма Бразилия отодвинула игру от своих ворот. Хороший момент был у Ришарлисона, который технично ушёл от соперника и резко пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

На 38-й минуте после подачи со штрафного потенциальный новичок «Зенита» Матеус Кунья столкнулся с испанским голкипером Симоном и рухнул на газон. Главный арбитр Крис Бит решил обратиться к VAR, которые посчитали, что 24-летний вратарь нарушил правила на бразильце. В ворота Испании назначили пенальти, но Ришарлисон запустил мяч выше.

Взломать испанскую оборону получилось лишь под конец первого тайма. Защитник Кукурелья у лицевой опередил Дани Алвеса после навеса, но выбил мяч к центру своей штрафной, где Кунья освободился от трёх испанцев и ударом низом отправил мяч под ближнюю штангу — 1:0. При таком счёте команды ушли отдыхать в подтрибунное помещение.

Второй тайм начался достаточно бодро. Сначала Оярсабаль в падении подправил прострел, но попал в пробегавшего перед воротами Солера. А Бразилия ответила опасной контратакой, которая завершилась ударом Ришарлисона в перекладину.

К 60-й минуте Испании удалось сравнять счёт. Оярсабаль набежал на дальний край вратарской и в падении занёс мяч в сетку — 1:1. В оставшиеся полчаса испанцы продолжили контролировать игру. Под конец матча перекладину сотряс нападающий сборной Испании Брайан Хиль, а основное время так и закончилось вничью.

Командам предстояло выявить победителя в двух таймах по 15 минут. Перед началом первого овертайма на поле появился полузащитник «Зенита» Малком, который заменил автора забитого мяча Кунью.

Малком здорово обострял, подавал, а уже во втором дополнительном тайме совершил суперпроход по левому флангу, обошёл Вальехо и пробил Симона — 2:1.

Испанцы всеми силами побежали вперёд, но так и не смогли вновь сравнять счёт. Сборная Бразилии выиграла золотые медали Олимпийских игр в Токио, а 38-летний Дани Алвес упрочил лидерство в звании самого титулованного футболиста планеты.