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Посольство России в Японии отреагировало на шутку об Олимпиаде на Курилах

Посольство России в Японии отреагировало на шутку об Олимпиаде на Курилах
Летняя Олимпиада 0

Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в шутку предложила провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.

«Уверены, у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — говорится в сообщении российских дипломатов в «Фейсбуке».

В ведомстве отметили, что спорт должен объединять, а «не служить поводом для конфронтационных «шуток».

«Северными территориями» в Японии называют Южные Курилы, которые в стране не признаются частью РФ. Требование вернуть острова было основным условием японцев для заключения мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, в августе 2019 года на официальном сайте летних ОИ-2020 появилась карта Японии с точками, через которые пройдёт маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии.

Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах
На сайте Олимпиады-2020 Япония обозначила Южные Курилы своей территорией
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