Посольство России в Японии отреагировало на шутку об Олимпиаде на Курилах

Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в шутку предложила провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
«Уверены, у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — говорится в сообщении российских дипломатов в «Фейсбуке».
В ведомстве отметили, что спорт должен объединять, а «не служить поводом для конфронтационных «шуток».
«Северными территориями» в Японии называют Южные Курилы, которые в стране не признаются частью РФ. Требование вернуть острова было основным условием японцев для заключения мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Напомним, в августе 2019 года на официальном сайте летних ОИ-2020 появилась карта Японии с точками, через которые пройдёт маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии.
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