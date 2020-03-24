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Губернатор Токио: Олимпийские игры сохранят название «Токио 2020», несмотря на перенос

Губернатор Токио: Олимпийские игры сохранят название «Токио 2020», несмотря на перенос
Олимпиада 2020 0

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что Олимпийские игры в Токио сохранят прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.

«Что касается названия Игр, то оно останется прежним – „Токио 2020“. Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом.

Это конкретная цель и для спортсменов. Для Токио, который провёл подготовку, также появилась цель, к которой мы будем готовиться», – приводит слова губернатора РИА «Новости», ссылаясь на эфир телеканала NHK.

Сегодня, 24 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Игры на 2021 год, а президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с данной идеей. Позже МОК опубликовал официальное заявление по поводу переноса Олимпиады.

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