Форма сборной России на Олимпиаде — лёгкая провокация. Зарубежная пресса возмутилась

Мы все постепенно привыкаем к тому, что российский спорт живёт в условиях санкций.

Минувшей зимой на чемпионатах мира не было сборных России, не было нашего триколора и гимна. Российские спортсмены начиная с декабря представляют команды федераций или Олимпийского комитета России, флаг в честь побед поднимается соответствующий, а вместо гимна в лучшем случае играет концерт Чайковского. Слово «Россия» и флаг на форме приходится заклеивать, а иногда даже в соцсетях просят триколор не использовать. Но неофициально.

«Мы позволили растоптать себя». Теперь сборной России запретили флаг даже в соцсетях За публикацию национальных символов на личных страницах во время ЧМ-2021 в Поклюке наших биатлонистов будут наказывать.

В таких условиях и была представлена новая форма сборной России на Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти летом 2020-го, но из-за коронавируса были перенесены на год.

Компания Zasport представила новую коллекцию, в которой «объединили традиционную символику сборной России с японскими мотивами». О красоте и стиле можно спорить сколько угодно. Но наибольшее внимание привлёк один вариант костюмов: на белой основе размещены синяя и красная вставки треугольной формы. Прямо говоря, очень похоже на российский флаг.

Фото: zasport.com

Впрочем, это не флаг, а именно сочетание цветов. С формальной точки зрения не придраться. Форму с бело-сине-красными вставками никто не запрещал. А если бы вдруг и запретил, то проблемы появились бы не только у России. Но и, например, у Франции или Сербии. Сербов на Олимпийских играх в Пхенчхане по незнанию вообще можно было с россиянами перепутать.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Сборная России, кстати, на Олимпиаде-2018 тяготела к серому и красному.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Но сейчас дизайнеры чуть осмелели и предложили провокационное (учитывая запрет на использование на Олимпиадах флага России) сочетание цветов. Чем вызвали волну возмущения на Западе. Первым это заметил британский журналист Тарик Панья из New York Times.

«О, посмотрите: форма олимпийской сборной России выглядит как гигантский российский флаг. И да, российский флаг вроде бы запрещён на Олимпиаде-2020», — язвительно написал журналист.

На наличие на форме цветов национального флага обратили внимание и в других зарубежных СМИ. Правда, у Reuters или Inside The Games была больше констатация факта, без иронии.

Казалось, что подобная реакция может вызвать обсуждение изменений данного комплекта, но Международный олимпийский комитет довольно быстро поставил в нём точку.

«Дизайн формы команды ОКР соответствует установленным и опубликованным правилам», — коротко, но чётко отрезали в МОК. Правила, запрещающего такую форму не существует.

Между западом и востоком: Zasport выпустил олимпийскую коллекцию Tokyo-2020 Стать частью команды России и поддержать атлетов можно и на расстоянии в тысячи километров.

Вот и получается, что даже с учётом запрета использования триколора на Олимпиаде российские цвета в Токио всё-таки будут. Ни у кого из иностранных спортсменов или зрителей не возникнет сомнений, из какой же страны приехал обладатель этой бело-сине-красной формы.

Лёгкая провокация увенчалась успехом.