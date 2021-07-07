В Токио могут ввести режим ЧС

Руководство Японии рассматривает возможность введения в Токио режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило издание Sankei Shimbun.

В настоящее время в Токио действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом. Ожидалось, что в четверг правительство должно было принять решение о продлении этого режима. Однако теперь речь идёт об объявлении режима чрезвычайной ситуации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.



Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.

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