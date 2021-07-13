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Бах объяснил, почему не не рассматривал вопрос об отмене Игр

Бах объяснил, почему не не рассматривал вопрос об отмене Игр
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему комитет не рассматривал вариант отмены летних Олимпийских игр в Токио.

«МОК никогда не бросал и не будет бросать спортсменов. Если бы мы отменили Игры, то потеряли целое поколение атлетов, поэтому вариант с отменой соревнований мы даже не рассматривали», – приводит слова Томаса Баха агентство Kyodo.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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