У спортсмена, который должен был заселиться в олимпийскую деревню, обнаружили коронавирус

У одного иностранного спортсмена, который прибыл в Японию для участия в Олимпийских играх, тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает NHK со ссылкой на Оргкомитет Олимпийских игр в Токио.



Спортсмена изолируют для прохождения двухнедельного карантина. Вид спорта и страна не называются.



Атлет ещё не успел разместиться в олимпийской деревне. Это первый случай положительного теста на коронавирус среди спортсменов, которые должны заехать туда для проживания.

Ранее случай инфицирования ковидом был выявлен в женской команде сборной России по регби-7. Заражённым оказался массажист. А в отеле, куда заселилась сборная Бразилии, коронавирус был обнаружен по меньшей мере у восьми служащих.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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