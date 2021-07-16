«Токио, мы готовы!» Павлюченкова опубликовала фото с Весниной со сбора в Южно-Сахалинске

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала в «Твиттере» совместное фото с соотечественницей, Еленой Весниной.

Публикация доступна в «твиттере» Анастасии Павлюченковой.

«Токио, мы готовы!», — подписала снимок Павлюченкова.

В данный момент Павлюченкова и Веснина в составе сборной России проводят предолимпийский сбор в Южно-Сахалинске, откуда 18 июля отправятся в Японию.

Отметим, что Павлюченкова ни разу в карьере не завоёвывала медали на Олимпиаде. Веснина же выиграла золотую награду Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, выступая вместе с Екатериной Макаровой. В Токио Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой, ранее теннисистки дошли до финала Уимблдона-2021.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.