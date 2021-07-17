Кики Бертенс — об Олимпиаде: это будет мой последний турнир

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс объявила о завершении карьеры.

«Горжусь, что завершаю карьеру в этой команде. Это будет мой последний турнир. Давайте выложимся по полной программе. Токио, мы идём», – написала Бертенс в своём »Инстаграме".

Пост взят из «Инстаграма» Кики Бертенс

Кики Бертенс — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка Финала тура WTA в парном разряде, победительница 20 турниров WTA.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.