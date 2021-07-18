Евгения Медведева сделала заявление по поводу Олимпиады в Токио

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся послом сборной России на Олимпиаде в Токио (Япония), призвала поддерживать национальную команду дистанционно.
«Совсем скоро Олимпиада в Токио, в Японии, в стране, с которой меня многое связывает. Мне очень жаль, что у меня не получилось полететь туда в качестве посла из-за пандемии. Но это не значит, что я не буду переживать дистанционно. К чему я вас всех призываю? Болейте за нашу сборную, ваша поддержка сделает их сильнее», — сказала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».
Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.
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