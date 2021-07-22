В сборной Нидерландов выявлен второй положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой

Второй член олимпийской сборной Нидерландов в Токио сдал положительный тест на коронавирус и теперь пропустит Игры.
Олимпийская надежда Нидерландов Решми Угинк, которая должна была принять участие в соревнованиях по тхэквондо, теперь вынуждена отправиться на карантин на 10 дней.
«Я потеряла дар речи. Я сделала всё, что могла, чтобы попасть сюда, несмотря на серьёзные травмы колена. И всё заканчивается вот так. Это конец моей карьеры», — приводит слова 31-летней спортсменки Dutch News.
Решми Угинк представляла Нидерланды на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 67 кг. Она завоевала бронзовую медаль в среднем весе на чемпионате мира по тхэквондо 2017 года.
Ранее в понедельник выяснилось, что у скейтбордистки Кэнди Якобс был положительный результат теста.
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