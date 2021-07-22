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Томаш Саторански и Петра Квитова будут знаменосцами сборной Чехии на открытии Игр в Токио

Теннисистка Петра Квитова и баскетболист Томаш Саторански будут знаменосцами национальной команды Чехии на церемонии открытия Игр в Токио. Об этом сообщило чешское издание ISport.

Открытие Олимпиады запланировано на 23 июля. Время начала церемонии — 14:00 по Москве.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Петра Квитова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и Итогового WTA Тура, победительница 28 турниров WTA в одиночном разряде.

Томаш Саторански играет на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Выступает за клуб НБА «Чикаго Буллз».