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Наоми Осака зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия

Наоми Осака зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия
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Японская теннисистка Наоми Осака стала спортсменкой, которая зажгла олимпийский огонь.

Наоми была выбрана одним из факелоносцев, участвующих в церемонии зажжения огня. Токийские игры основаны на принципах гендерного равенства, а также разнообразия и гармонии. Осака, у которой мать японка, а отец американец с Гаити, была выбрана Организационным комитетом как спортсменка, которая могла бы воплотить эту философию.

СМИ стали предполагать такой выбор Оргкомитета после того, как субботний матч Осаки, в котором она должна была встретиться с китаянкой Чжэн Сайсай, был перенесён на следующий день. Теперь турнир откроет польская теннисистка Ига Свёнтек матчем с представительницей Германии Моной Бартель на центральном корте.

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