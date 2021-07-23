Наоми Осака зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия
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Японская теннисистка Наоми Осака стала спортсменкой, которая зажгла олимпийский огонь.
Наоми была выбрана одним из факелоносцев, участвующих в церемонии зажжения огня. Токийские игры основаны на принципах гендерного равенства, а также разнообразия и гармонии. Осака, у которой мать японка, а отец американец с Гаити, была выбрана Организационным комитетом как спортсменка, которая могла бы воплотить эту философию.
СМИ стали предполагать такой выбор Оргкомитета после того, как субботний матч Осаки, в котором она должна была встретиться с китаянкой Чжэн Сайсай, был перенесён на следующий день. Теперь турнир откроет польская теннисистка Ига Свёнтек матчем с представительницей Германии Моной Бартель на центральном корте.
Новость по темеЛетние Олимпийские игры — 2020 в Токио объявлены открытыми
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