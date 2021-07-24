Саблист Ибрагимов прокомментировал поражение в четвертьфинале Олимпиады-2020

Российский саблист Камиль Ибрагимов прокомментировал поражение в 1/4 финала Игр в Токио.

«Ошибся в концовке боя, надо было что-то решать, а я ничего не решил, особенно последний удар. По факту я признал поражение, сделал выводы и буду готовиться к командным соревнованиям. Мы, конечно же, идём всей командой только за первым местом. А как оно сложится — никто не знает, поэтому мы будем драться до конца за золото», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.



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