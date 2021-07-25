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Российская рапиристка Лариса Коробейникова не сумела выйти в финал Олимпиады-2021 в Токио

Российская рапиристка Лариса Коробейникова не сумела выйти в финал Олимпиады-2020
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Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова не сумела пробиться в финал Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), однако поборется за бронзу турнира.

В полуфинале Коробейникова (15) уступила третьему номеру рейтинга американке Ли Кифер со счётом 6:15.
За бронзу Олимпийских игр – 2020 Коробейникова сразится с итальянкой Аличе Вольпи (4).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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