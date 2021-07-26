Россиянин Минибаев прокомментировал завоевание бронзы в прыжках в воду на ОИ-2020

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев прокомментировал то, что ему и Александру Бондарю удалось завоевать бронзовые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в синхронной вышке 10 м. Результат российских спортсменов — 89,64. Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании с результатом 101,01.

«Эмоции — только счастье и радость. Мы очень довольны медалью. У нас не было конкретной задачи на минимум или максимум, была задача выйти и показать, на что мы готовы. В принципе, нам это удалось. Китайцы и британцы не сильнее, просто сегодня оказались чуть лучше. А завтра можем мы — непредсказуемый вид спорта.

Да, мы набрали меньше, чем на последнем ЧЕ. Со всеми реально бороться, впереди индивидуальные прыжки — руки мы не опускаем.

То, что китайцы не выиграли, — это не сенсация. Могли и мы выиграть, могли они, тут не угадаешь. Ключевое — психология, готовы все в принципе одинаково.

Какое-то облегчение есть, груз с плеч, что наконец-то есть медаль Олимпиады, упал», — передаёт слова Минибаева корреспондент «Чемпионата».

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