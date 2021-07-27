Алексей Немов: у американских гимнасток программа была сложнее, чем у наших

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Не ожидал этого золота от девчонок. Всегда болею за наших, но если брать сложности программ, то у американок они были повыше. Но это Олимпиада — непредсказуемый старт.

Очень рад за девчонок, за страну. С 1992 года не выигрывали золотые медали! Девчонки проявили командный дух, собрались после бревна. Поздравляю их, поздравляю всех! Это большая радость. Такая сплочённость и вылилась в золото», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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