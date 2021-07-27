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Лев Лещенко: теперь мы, конечно, догоним США и Китай на Олимпиаде

Лев Лещенко: теперь мы, конечно, догоним США и Китай на Олимпиаде
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Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко дал комментарий после победы женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Просто супер! И девочки, и ребята выиграли золото – это просто фантастические результаты! Я радуюсь и горжусь, что у нас есть такие спортсмены.

У нас был небольшой провал, видимо, тогда не подросло поколение, которое было после перестройки. А сейчас молодёжь прогрессирует. Конечно, теперь мы догоним США и Китай, запас ещё есть: синхронное плавание, волейбол, индивидуальные соревнования в гимнастике. В тройке мы должны быть, японцев потесним. А США, Китай и мы будем в тройке», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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