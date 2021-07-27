Гимнастка Ахаимова отметила, что Мельникова предчувствовала победу на Олимпиаде-2020

Российская гимнастка Лилия Ахаимова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) в командном многоборье. В финале Ахаимова вместе с Викторией Листуновой, Ангелиной Мельниковой и Владиславой Уразовой в упорной борьбе обошли сборную США и принесли команде России первое в истории золото в командном многоборье на Олимпиаде.

«Когда Геля (Ангелина Мельникова. — прим. «Чемпионата») пришла в зал, сказала, что у неё хорошая чуйка. Будем теперь возить её на все соревнования. Мы верили, и всё сбылось. Это очень классно», — приводит слова Ахаимовой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.