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Гимнастка Лилия Ахаимова отметила, что Ангелина Мельникова предчувствовала победу на Олимпиаде 2021

Гимнастка Ахаимова отметила, что Мельникова предчувствовала победу на Олимпиаде-2020
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Российская гимнастка Лилия Ахаимова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) в командном многоборье. В финале Ахаимова вместе с Викторией Листуновой, Ангелиной Мельниковой и Владиславой Уразовой в упорной борьбе обошли сборную США и принесли команде России первое в истории золото в командном многоборье на Олимпиаде.

«Когда Геля (Ангелина Мельникова. — прим. «Чемпионата») пришла в зал, сказала, что у неё хорошая чуйка. Будем теперь возить её на все соревнования. Мы верили, и всё сбылось. Это очень классно», — приводит слова Ахаимовой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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