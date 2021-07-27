Латынина не считает, что травма американки Байлз помогла российским гимнасткам выиграть ОИ

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась о снятии с командного многоборья четырёхкратной олимпийской чемпионки, американки Симоны Байлз. Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США – 13,766 балла.
«Что касается снятия Байлз, травмы бывают у всех спортсменов — никто не застрахован. Да, она выбыла, но в победе российских гимнасток дело далеко не в Байлз. Наши спортсменки — классные девчонки с отточенными руками и ногами. Блестящие! Они уже по своей фактуре дают всем фору! Даже если бы Байлз выступала, мы бы всё равно победили», — сказала Латынина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 июля 2021
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