20 легкоатлетов не допущены к участию в соревнованиях на ОИ-2020 в Токио

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к соревнованиям на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Среди них 3 украинца и 3 белоруса.

Легкоатлеты были не допущены за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трёх недель в течение 10 месяцев.

Больше остальных пострадали спортсмены из Нигерии. Санкции были применены сразу к 10 легкоатлетам из этой страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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