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Волейболист Михайлов – о поражении от Франции: мы не имеем права так проваливаться

Волейболист Михайлов – о поражении от Франции: мы не имеем права так проваливаться
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Российский волейболист Максим Михайлов поделился эмоциями после поражения на групповом этапе Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) в матче со сборной Франции. Сборная России уступила французам со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25). Михайлов стал самым результативным игроком команды, набрав 15 очков.

«Я бы не сказал, что это не наш день. Просто мы не показали нужного волейбола. В спорте нужно уметь переламывать игру в тот момент, когда это нужно. На Олимпиаде нет проходных, нужных или ненужных игр. Все встречи важные. Мы выходили с настроем победить. Любая победа важна в плане того, что она даёт положительные эмоции. Плохо, что проиграли, и нужно сделать выводы, чтобы двигаться вперёд.

Тяжело по горячим следам делать какие-то выводы, их нужно делать на холодную голову. Сейчас кого-то обвинять будет неправильным. Вся команда виновата в том, что посыпались. Если мы хотим на что-то претендовать и что-то показывать, мы не имеем права так проваливаться», — приводит слова Михайлова сайт «Матч ТВ».

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