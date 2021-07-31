«Сжевал язык». Трефилов – об эмоциях от матча российских гандболисток с Францией на ОИ

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал, как сдерживал эмоции во время матча сборной России с француженками на групповом этапе Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Россиянки одержали волевую победу со счётом 28:27 и досрочно вышли в четвертьфинал.

«Я сегодня сидел на красных бархатных креслах, отсюда кричать нельзя. У нас там есть много тренеров, так что будет кому подсказать. Сегодня я сжевал свой язык. Но сдерживать себя было сложно. Мне вообще сложно», — приводит слова Трефилова ТАСС.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Испании. Встреча состоится 2 августа.

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