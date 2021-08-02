Белорусский легкоатлет — о Тимановской: некоторые спортсмены будут рады, если она уедет

Белорусский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту Максим Недосеков отреагировал на заявления соотечественницы легкоатлетки Кристины Тимановской, возмутившейся в соцсетях тренерским решением поставить её в запас эстафеты 4х400 метров.

«Большинство спортсменов, конечно, были в шоке от того, что Кристина выдала. Её же поставили в запас, а не бежать. Вот в чём проблема. Некоторые спортсмены будут рады, если она уедет. Даже если не брать политическую ситуацию, она как человек… Дай бог ей дорогу куда-нибудь не в Беларусь. Она слишком гордая. Гордыня её и погубила», — приводит слова Недосекова «Матч ТВ».

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. В итоге после инцидента с эстафетой Тимановскую попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио и получила там гуманитарную визу.

Новость по теме CAS отклонил апелляцию Кристины Тимановской по поводу её отстранения от Олимпиады-2020