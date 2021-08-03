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Мама Аблязина: не думали, что Денис поедет на Олимпиаду. Но он оказался настоящим бойцом

Мама Аблязина: не думали, что Денис поедет на Олимпиаду. Но он оказался настоящим бойцом
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Любовь Аблязина, мать российского гимнаста Дениса Аблязина, высказалась о выступлении сына на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Аблязин выиграл золото в командном многоборье и завоевал личное серебро в опорном прыжке.

«Не думали, что Денис поедет на Олимпиаду после такой травмы. Но он оказался настоящим бойцом. Он сказал, что собирается поехать в Токио и полностью восстановится. А когда ещё делал три своих снаряда! Ну, я вообще была поражена», — сказала Аблязина в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в ноябре 2019 года Аблязин сломал ногу на тренировке и перенёс операцию, после чего возобновил тренировки в декабре.

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